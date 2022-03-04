Военный эксперт назвал участников протестных акций непригодными для службы в Донбассе

«Если отправить в Донбасс участников несанкционированных акций против спецоперации на Украине, то эти люди пополнят ряды потенциальных изменников и предателей», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Так он отреагировал на инициативу ЛДПР отправлять на военную службу в ДНР и ЛНР тех, кто выходит на незаконные митинги против операции по денацификации и демилитаризации Украины.

«Инициатива о призыве в Донбасс участников незаконных акций продумана не до конца. Она основана на эмоциях. У нас в боевых действиях по демилитаризации и денацификации Украины участвуют исключительно профессионалы – контрактники и офицеры, которые досконально знают вооружения и военную технику, тактику действий и взаимодействий на поле боя, успешного ведения наступательных операций», – считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Отправка на Украину неподготовленного контингента «абсолютно бессмысленна с военной точки зрения», отметил эксперт. «Не будем забывать, что люди, которые выходят в РФ на несанкционированные акции против российской операции на Украине – в основном те, кого мы называем пятой колонной. Это контингент потенциальных изменников и предателей. И давать этим людям оружие не стоит. Инициатива ЛДПР носит отчасти популистский характер и она вряд ли будет реализована», – прогнозирует собеседник.

По мнению Коротченко, более действенной мерой для участников несанкционированных акций будет привлечение их к общественным работам – например, по благоустройству улиц. Но кроме того, следует просвещать таких людей, подчеркнул собеседник: «Необходимо, чтобы они узнали о зверствах украинских националистов – необходимо продемонстрировать видеосвидетельства того, как эти неонацисты уничтожали людей, вели себя как гитлеровцы».

В четверг замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов и депутат от той же партии Андрей Луговой внесли в Госдуму законопроект о призыве на военную службу граждан, которых привлекли к ответственности за участие в несанкционированных акциях против применения Вооруженных сил РФ за рубежом. Согласно тексту законопроекта, следует направлять воинской службы на территориях ДНР и ЛНР.

Комментируя эту инициативу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заметил, что военная служба по природе своей – долг и привилегия, а не наказание, и поэтому призыв в Донбасс участников незаконных акций вряд ли возможен.

«Наши коллеги от ЛДПР обладают всем правом законотворческой инициативы. Но, с моей точки зрения, она не очень продуманная», – заметил глава профильного комитета Госдумы по обороне, депутат от «Единой России» Андрей Картаполов. «Говорить о надежности таких лиц не приходится, – цитировал Картаполова ТАСС. – Скорее всего, такой человек там сбежит или сдастся в плен». «Защищать Родину в наказание» – это неправильный путь, согласился замглавы думского комитета по обороне, депутат от «Единой России» Юрий Швыткин. «Служба в армии предполагает защиту Родины», подчеркнул парламентарий, напомнив, что военнослужащие при проведении военной спецоперации на Украине выполняют важную миротворческую миссию.