Телеканал RT America объявил о прекращении производства контента

Телеканал RT America объявил о решении прекратить производство контента после более чем десяти лет в эфире, говорится в сообщении RT America.

«RT America прекратит производство после более чем десяти лет в эфире», – приводит текст сообщения ТАСС.

По информации телеканала, соответствующее меры приняты «в результате непредвиденных событий и прерывания нормальной деловой деятельности T&R Production.

Как сообщил во вторник американский портал Axios, ведущий оператор спутникового телевидения в США DirecTV решил исключить телеканал RT America из сетки вещания.

Накануне сенаторы-республиканцы в США под предлогом событий на Украине предложили ввести санкции против всех госпредприятий России, включая телеканал RT. Днем ранее Google объявил о блокировке связанных с RT и Sputnik приложений в Play Store в Европе.

В понедельник лава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после экстренной видеоконференции глав МИД 27 стран объявил о планах ЕС запретить RT и Sputnik в государствах сообщества.

По словам главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, такое решение Евросоюза не имеет никакого отношения к заявленным целям, то есть к «остановке военной операции на Украине». Симоньян подчеркнула, что такое решение ЕС «показывает, кто чего стоит, а главное – чего стоит хваленая европейская демократия».