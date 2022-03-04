Здоровое общение и немного вина каждый день: 5 привычек долгожителей из “голубых зон”, которые стоит перенять

Ученые давно пытаются разгадать секрет долголетия. Они пришли к выводу, что продолжительность жизни зависит не только от генетики, но и от образа жизни. Специалисты из разных стран изучали привычки долгожителей из “голубых зон”. Так называется 5 мировых регионов с высокой продолжительностью жизни. К ним относится Окинава в Японии, Лома Линда в Калифорнии, Никоя в Коста-Рике, Икария в Греции и Сардиния в Италии. В статье мы расскажем о привычках долгожителей из этих уголков планеты.

Правило 80 %

Японские долгожители придерживаются правила 80 %. Они прекращают есть, когда чувствуют себя сытыми на 80 %. Эти люди никогда не наедаются до пресыщения.

Долгожители других “голубых зон” тоже встают из-за стола, не до конца насытившись. Они мало едят вечером и редко устраивают перекусы. Это позволяет им поддерживать здоровый вес до глубокой старости.

Ученые считают, что правило 80 % имеет научное обоснование. Мозг человек обычно получает сигналы о насыщении через 15-20 минут после еды. Поэтому лучше встать из-за стола слегка голодными и подождать некоторое время. Вполне возможно, что вам и не захочется больше есть. Такой подход позволяет избежать переедания.

Преобладание растительной пищи

Самые долгоживущие люди в мире питаются преимущественно растительной пищей. Это отличается от стандартного рациона, в котором преобладают мясные продукты.

Жители голубых зон едят мясо не чаще 4-5 раз в месяц. Но это не означает, что их организм не получает протеинов. Долгожители часто употребляют блюда из бобовых: чечевицы, нута, фасоли. Эти продукты богаты растительными белками.

Многие виды мяса содержат жиры. Редкое употребление такой пищи помогает поддерживать здоровый уровень холестерина и предотвратить сердечно-сосудистые болезни. Кроме этого растительная еда богата клетчаткой, которая полезна для пищеварения.

Немного красного вина

Возможно, эта привычка покажется вам нездоровой. Жители некоторых голубых зон ежедневно пьют красное вино. Но это не означает, что они злоупотребляют этим напитком.

Долгожители пьют алкоголь очень умеренно. Они употребляют в день не более 100 г красного вина. Такое количество напитка не вредит их здоровью, а приносит пользу организму.

Качественное красное вино укрепляет сосуды, снижает концентрацию холестерина в крови и замедляет процесс старения. При умеренном употреблении оно оздоравливает организм.

Эту привычку следует перенимать только здоровым людям, не склонным к алкогольной зависимости. Если у вас уже имеется гипертония, диабет или атеросклероз, то спиртное необходимо полностью исключить.

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Физическая активность

Жители “голубых зон” уделяют много времени физической активности. В этом заключается один из главных секретов их долголетия.

В этих регионах люди ведут активный образ жизни. При этом они не посещают тренажерные залы и фитнес-центры. Физическая активность достигается естественным путем. В повседневной жизни жителям “голубых зон” приходится много ходить пешком или добираться на велосипеде до места назначения.

В некоторых регионах многие люди занимаются садоводством. Работа на свежем воздухе способствует хорошему здоровью. Такой вид физической активности не менее полезен, чем тренировки в спортзале.

Здоровое общение

Многие долгожители мира уделяют внимание не только физическому, но и душевному здоровью. Это означает, что они не только правильно питаются и много двигаются, но и находят время для полноценного общения с близкими людьми.

Жители “голубых зон” очень ценят такие понятия, как духовность, дружба и принадлежность к группе. Они ставят свою семью на первое место в жизни.

Многие исследователи считают, что общение с близкими и друзьями уменьшает стресс. Чувство общности с семьей или группой людей создает ощущение взаимной поддержки. Это помогает избежать чувства одиночества и уменьшить тревожность.

Долгожители “голубых зон” никуда не спешат. Они ведут медленный стиль жизни и любят душевное и искреннее общение. Например, у жителей острова Сардиния есть традиция, которая называется “счастливый час”. В это время они откладывают все свои дела и общаются с близкими людьми.

Заключение

Полезные привычки долгожителей “голубых зон” следовало бы перенять и обитателям других регионов. Они помогают сохранять здоровье и бодрость до преклонного возраста и увеличить продолжительность жизни.