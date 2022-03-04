Мнение: Тревога

Вот где проблема-то!

В Петербурге врачи с тревогой ожидают конца пятой волны

В разных регионах стали распространяться слухи о скорой отмене ковидных доплат. Петербург не стал исключением. Разговоры об этом были еще осенью прошлого года, но Омикрон внес свои коррективы. Сейчас врачи убеждены — скоро они опять сядут на стандартную ставку в 35 тысяч рублей…

Врач скорой помощи из Санкт-Петербурга, активист профсоюза “Действие” Григорий Бобинов считает, что отмена ковидных доплат может привести к протестам медиков: “Такая проблема есть. Народ молчит, потому что зарплаты все равно стали выше. Это сдерживает протестные настроения”.

Врачи обеспокоены завершением ковидной эпидемии и требуют продолжения банкета. А вы тут с вашей войной. Да гори она синим пламенем, даешь шестую волну!

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