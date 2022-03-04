 

На Запорожской АЭС загорелось два корпуса, пожарных завернули в часть – ОГА

04.03.2022, 4:40, Новости дня
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“Руководством станции было принято решение включить защиту. К счастью, админкорпус поврежден, но не загорелся. Коллектив станции принимает все меры для локализации проблемы”, – написал он. 

https://www.facebook.com/starukholexander/posts/358546169609971

В 2.50 мэр сообщил, что к месту возгорания пропустили пожарных, но спустя полчаса опроверг эту информацию. 

“Реально можно сойти с ума, но не надо. Работаем дальше. Пожарных завернули в часть. Блокируют работу”, – написал Старух. 

https://www.facebook.com/starukholexander/posts/358543679610220

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что спасатели пока не могут приступить к тушению пожара.

По состоянию на 2.26, по данным ГСЧС, на Запорожской АЭС из шести энергоблоков работал только один – четвертый. 

“Противопожарное состояние на АЭС в норме. За территорией АЭС в учебно-тренировочном корпусе возникло возгорание. Пока идет бой, подразделения ГСЧС не допустили к тушению. Спасатели находятся в готовности”, – сказано в опубликованном в Facebook сообщении. 

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/325697709598125

Президент Украины разместил видео обстрела станции в Facebook и написал: “Сейчас! Российский огонь по атомной электростанции”. 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/491634822538881/

Контекст:

Запорожская АЭС расположена в городе Энергодар Запорожской области на берегу Каховского водохранилища. Строительство станции началось в 1981 году. В 1984–1987 годах было введено в эксплуатацию четыре энергоблока, в 1989 году – пятый, в 1995 году – шестой. Ежегодно станция генерирует пятую часть общегодового производства электроэнергии в Украине, сообщается на сайте “Энергоатома”. Это крупнейшая АЭС в Европе. 

Еще 26 февраля советник главы МВД Украины Вадим Денисенко сообщил, что российские военные подошли к городу и разместили “Грады”, направленные на Энергодар и Запорожскую АЭС.

Глава НАЭК “Энергоатом” Петр Котин рассказал, что 2 марта около 22 тыс. людей пришли на блокпост на въезде в город и заблокировали проезд российским оккупантам. 3 марта российские захватчики снова подошли к Энергодару, обстреляли его и смогли проникнуть в город. Около 22.30 мэр Энергодара сообщил, что колонна вражеской техники двигается в сторону атомной электростанции, в городе слышны громкие выстрелы.

Ночью 4 марта власти города заявили, что оккупанты обстреливают станцию и что там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок. 

“Энергоатом” обратился к мировому сообществу и предупредил, что обстрелы энергоблоков Запорожской АЭС из тяжелого оружия – это “строгое нарушение ядерной и радиационной безопасности крупнейшего в Европе ядерного объекта, что может привести к тяжелым и трагическим последствиям для всего мира”. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что взрыв Запорожской АЭС вызовет трагедию в 10 раз большую, чем последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Россияне должны немедленно прекратить огонь, допустить пожарных, установить зону безопасности, подчеркнул министр.  

Это вторая АЭС в Украине, которую хотят захватить российские оккупанты. 24 февраля, в первый день вторжения, они захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.


Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора

Роскомнадзор считает не соответствующей действительности информацию об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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