«Космическая гонка за интернет приняла геополитический оборот» — CNBC о потенциальной отмене запуска OneWeb

В ответ на британские санкции «Роскосмос» заявил, что не будет проводить предстоящий запуск «Союза» с интернет-спутниками OneWeb, если компания не гарантирует, что её сеть не будет использоваться в военных целях и не выведет правительство Великобритании из состава акционеров. Как отмечает CNBC, в ближайшее время OneWeb должна провести экстренную встречу для обсуждения ситуации, однако ранее британские власти заявляли, что свою долю продавать не собираются.



AP

«Корпоративная космическая гонка за интернет приняла геополитический оборот», — пишет CNBC. Российское космическое агентство «Роскосмос» откажется от запуска очередной партии интернет-спутников OneWeb, который должен состояться 5 марта, если компания не выполнит требования ведомства. Как заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, такой шаг предпринимается в качестве ответа на британские санкции, введённые из-за спецоперации РФ на Украине.

В среду 2 марта «Роскосмос» объявил, что ракета «Союз» будет снята со старта на космодроме «Байконур», если OneWeb не выполнит два требования российской стороны. Во-первых, компания должна гарантировать, что спутники не будут использоваться в военных целях, а во-вторых, для подтверждения этих гарантий британское правительство должно выйти из состава акционеров предприятия.

Министр Великобритании по делам бизнеса, энергетики и промышленного развития Кваси Квартенг ответил, что переговоры с «Роскосмосом» по OneWeb не ведутся и что правительство свою долю в компании продавать не собирается. «Мы поддерживаем контакт с другими акционерами и обсуждаем дальнейшие шаги», — добавил министр.

На это Рогозин отметил, что «Роскосмос» даст Великобритании 2 дня, чтобы обдумать решение, намекнув, что без помощи российского ведомства OneWeb не сможет завершить свою спутниковую сеть.

Как рассказал CNBC Крис Маклафлин, топ-менеджер OneWeb, ответственный за контакты с правительствами и регуляторами, компания вывезла своих сотрудников с территории Байконура. Также свой штат с космодрома перевезла французская компания Arianespace, которая занимается коммерческими космическими запусками и представители которой ситуацию прокомментировать отказались.

По данным CNBC, на ракетах «Союз» OneWeb запустила в общей сложности 428 спутников на низкую околоземную орбиту. Всего планируется сеть из 650 спутников, которые будут обеспечивать глобальную интернет-связь из космоса.

По словам Маклафлина, OneWeb получает информацию таким же образом, как и простая общественность, — из твитов «Роскосмоса» и Рогозина. «Это всё, что мы получаем. Звучит безумно, но я видел письма (от «Роскосомса» OneWeb. — ИноТВ) — и там нет ничего, что уже не было бы обозначено в твитах», — прокомментировал топ-менеджер.

Как полагает Маклафлин, вечером в пятницу 4 марта «Роскосмос» должен будет провести встречу, по итогам которой, если требования не будут выполнены, агентство официально объявит об отказе от запуска с участием OneWeb.

Как пояснил Маклафлин, спутники компании прибыли в Казахстан ещё до начала российской операции на Украине и стороны решили продолжать подготовку к запуску, поскольку «его никакие санкции не касались». В случае отмены запуска всем сторонам предстоят длительные обсуждения контракта с отсылками к «форс-мажорным обстоятельствам».

Как напоминает CNBC, космические компании ведут настоящую гонку в сфере новейших спутниковых сетей, которые должны обеспечивать глобальный доступ в интернет. Самые зрелые проекты на данном этапе — у OneWeb и американской SpaceX.

Как поделился Маклафлин, в ближайшее время акционеры британской компании должны будут провести экстренную встречу, чтобы обсудить ситуацию с «Роскосмосом».

CNBC обращает внимание, что OneWeb достаточно сильно зависит от международного сотрудничества — её спутники производятся в США, а запуски проводит французская компания на ракетах российского производства. По сравнению с этим предприятие Илона Маска SpaceX располагает большей независимостью, поскольку конструирует свои спутники и осуществляет запуски самостоятельно. Недавно американская компания смогла обеспечить работу своей сети Starlink на Украине — на что у OneWeb пока ресурсов нет.

Таким образом, по мнению аналитика Deutsche Bank Эдисона Ю, украинский кризис может обеспечить SpaceX преимущество перед конкурентами, поскольку компания становится единственной реальной альтернативой российским «Союзам» при запуске спутников в космос.