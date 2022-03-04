Технопарки расскажут юным москвичам о востребованных профессиях

Присоединиться к мастер-классам и погрузиться в новые интересные специальности смогут все желающие в возрасте от семи до 17 лет. Занятия будут идти с 10 до 16 часов.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что дети смогут узнать много нового и попробовать себя в роли дизайнера, конструктора или разработчика. Акцент сделают на востребованные профессии.

“Участников ждут мастер-классы по 3D-печати, цифровому моделированию зданий, виртуальной и дополненной реальности”, – отметила она.

Так, анимационный технопарк “Калибр” расскажет юным москвичам об основах 3D-печати. Школьники узнают об устройстве 3D-принтеров, научатся создавать модели для печати, выбирать оптимальные настройки.

Детский технопарк “Инжинириум МГТУ имени Н.Э. Баумана” проведет мастер-классы по изготовлению композитных изделий. Участники создадут в виртуальной лаборатории новые материалы с помощью вакуумной инфузии.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что студенты вузов Москвы могут пройти производственную практику с использованием технологий виртуальной реальности. Студенты с помощью VR-технологий погружаются в производственные процессы. Это позволяет повысить собственные компетенции без производственного риска.