 

Мнение: Взгляд из Израиля на информационную войну в Телеграме

04.03.2022, 3:35, Разное
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Взгляд из Израиля на информационную войну в Телеграме.

Социальная сеть Telegram превратилась в самую активную площадку для обсуждения российско-украинской войны. Там открылось более 60 мониторящих события в Украине групп, на которые подписаны почти 400 тысяч пользователей. Об этом 3 марта пишет сайт Ynet.
По данным израильской компании Check Point, специализирующейся на кибербезопасности, с начала российского вторжения в Украину в шесть раз увеличилось количество групп, посвященных этой тематике.

70% таких групп занимаются передачей текущей информации о событиях, включающей непроверенные сообщения. 20% занимаются организацией кибератак против воюющих сторон. 4% служат для совершения мошенничества с криптовалютой под видом сбора гуманитарной помощи пострадавшим.
В конце февраля та же компания Check Point сообщила, что с начала военных действий в интернете на 196% увеличилось количество кибератак против украинских сайтов. Однако в Telegram сосредоточены проукраинские источники, так что те из них, которые специализируются на организации кибератак, направляют их в основном против российских сайтов – преимущественно путем DDoS атак. Напомним, что DDoS – означает Denial of Service, то есть, "отказ в обслуживании"). Это хакерская атака на компьютерную систему с целью "довести её до отказа", то есть создать такие условия, при которых добросовестные пользователи системы не могут получать доступ к предоставляемым системным ресурсам.

Мошенники используют интерес пользователей к войне, чтобы собирать деньги под видом пожертвований в пользу Украины.
Стремительными темпами увеличивается количество телеграм-каналов, предоставляющих всевозможную информацию о происходящих событиях, – по большей части ту, которую не сообщают официальные средства массовой информации. Там много непроверенных сообщений и даже дезинформации, которую распространяют воины информационного фронта с обеих сторон.

По словам Одеда Вануну, возглавляющего исследовательский отдел Check Point, соцсеть Telegram превратилась в дигитальный фронт конфликта, в котором участвуют люди со всего мира, передающие друг другу информацию в течение считанных секунд. Вануну предупреждает, что ко всей распространяемой там информации следует относиться с долей скептицизма и всегда ее перепроверять на нескольких профессиональных источниках информации, не замеченных в односторонней предвзятости.

https://www.vesty.co.il/main/article/h14xvurg5?utm_source=telegram&utm_medium=referral&utm_campaign=bitly – цинк

Источник: Colonel Cassad



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