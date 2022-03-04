 

Семенович после операции – Личное мнение

04.03.2022, 3:31, Разное
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У кого — что, а у Нюрки Семенович — всегда позитив, щёки и 3 подбородка!

https://t.me/lenamiro/11035

Весна у неё, праздник. По какому поводу — лично мне не понятно.

Зато понятно другое: Нюркино вусмерть отфильтрованное, лоснящееся едало еле влезло в камеру пока ещё айфона.

На это самое едало я, собственно, и обратила внимание.

Не так давно Семенович второй подбородок отрезала по бартеру. Сама об этом рассказала, все подробности процедуры показала.


Фото: Соцсети

Видимо, надеялась, что хирург её пряник быстренько обстругает, соорудит скулы и челюсть «как у Джоли».

Однако результата нет от слова «совсем».


Фото: Соцсети

Пряник — по циркулю, подбородок висит вялой тряпкой. Зачем, спрашивается, под нож ложилась? Чтобы за пару недель нажрать ровно то же, что и было?

Может, конечно, Нюрка — на жутком стрессе и жрёт, как не в себя, поэтому. Однако её развесёлые сториз говорят лично мне о том, что эта круглая женщина пребывает в прекрасном расположении духа.

Получается, результат своей операции с двумя с половиной часами наркоза она, в прямом смысле слова, спустила в унитаз.

Кстати, а вы на стрессе жрёте или, наоборот, есть не можете?

Как день прошёл? Как настроение?

Источник: Лена Миро



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