Идея создания «интербригад» встречена с осторожностью

В Великобритании очень обеспокоены происходящим на востоке Европы. Почти 90% опрошенных прямо говорят об этом.

Первые санкции, введенные правительством Великобритании против РФ неделю назад, вызвали жесткую критику за «слабость» и «неэффективность». Критиковала пресса и члены парламента от всех партий. Опросы показали, что вялость и нерешительность кабинета министров не имеют поддержки у граждан.

У украинского посольства в Лондоне. Фото: Stefan Rousseau/PA Images via Getty Images

«Наказ избирателей» был услышан, и после начала «спецоперации» на территории Украины Даунинг-стрит резко ужесточила санкции в полном согласии с Евросоюзом и США. Как показывают опросы, британцы поддержали и меры в части экономических санкций в отношении РФ (77%), и отправку дополнительных наступательных вооружений в Украину (60%), и направление дополнительного воинского контингента в страны Восточной Европы (54%). При этом больше половины поданных Ее Величества выступают против прямого участия британских войск в наземных операциях в Украине.

С развитием событий социология отмечает постепенный, но уверенный рост поддержки Украины по всем направлениям.

При этом жители (около 45%) отдают себе отчет, что санкции — штука обоюдоострая. И готовы к дополнительным затратам: увеличению стоимости жизни и к росту налогов для покрытия расходов на оборону.

Жители британских островов выступают против того, чтобы идти на уступки РФ в попытке прекратить конфликт. Требования российского правительства о невступлении Украины в НАТО, выводе войск Североатлантического альянса из стран Восточной Европы, признание Крыма российским поддерживают всего около 15% опрошенных. При этом каждый пятый поддерживает признание отколовшихся Донецкой и Луганской областей в качестве независимых государств, если это поможет положить конец конфликту, однако против такой уступки выступает вдвое больше граждан.

А вот идея создания Украинского иностранного легиона была встречена с осторожностью. В воскресенье Киев объявил о создании «Международного легиона территориальной обороны Украины» — иностранного формирования, пообещав вооружить всех, кто готов защищать ее суверенитет. На брифинге для иностранных журналистов министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что приглашаются все желающие. Добровольцам с боевым опытом, опытом военной службы или работы в правоохранительных органах рекомендовано обращаться в посольства Украины в разных странах. Законодательная база для иностранного участия в украинской армии существует с 2016 года. Кабинет министров Украины пообещал иностранным солдатам денежное вознаграждение.

Призыв суверенного правительства к иностранным добровольцам напоминает знаменитые интербригады, участвовавшие в гражданской войне в Испании в 1936–1938 годах. Через испанские интербригады прошло около 31 тысячи человек (больше всего — французов), 5 тысяч погибли и пропали без вести.

Призыв был многократно повторен в новостях крупных британских телеканалов и в печатной прессе. В тот же день телекомпания «Скай ньюс» показала репортаж о нескольких британцах разных возрастов, которые пришли в посольство Украины.

«Народ Украины борется за свободу и демократию не только для Украины, но и для всей Европы», — пояснила государственный секретарь Великобритании по иностранным делам Лиз Трасс в эфире BBC One «Воскресное утро».

Однако 48% опрошенных британцев считают, что правительство не должно ни поощрять, ни отговаривать людей от участия в войне, а 22% полагают, что правительству следует убеждать людей не участвовать в боевых действиях в Украине.

Каким должен быть вклад Великобритании в гуманитарный кризис? Шесть из десяти британцев (63%) говорят, что поддержали бы введение Великобританией схемы расселения украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения. Правительство расширяет программу помощи родственникам украинцев, живущим в Великобритании. Схема будет расширена таким образом, что прямые родственники гражданина Украины, проживающего в Великобритании, смогут подать заявление на присоединение к нему. Также будет создан новый регламент визового спонсорства, который позволит британским предприятиям привозить украинцев в Великобританию.

Приблизительное число украинцев, на которых направлена новая программа, увеличится до 200 000 человек.

В статье использованы данные различных опросов, проводимых Международной мониторинговой службой общественного мнения YouGov.

Евгения Диллендорф, Собственный корреспондент «Новой» в Великобритании

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