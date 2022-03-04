В российском сегменте соцсети Facebook произошел сбой

Сбои в работе социальной сети Facebook, принадлежащей компании Meta, наблюдаются в РФ в пятницу ночью, следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По состоянию на 01.15 мск зафиксировано 420 отчетов о сбоях в работе соцсети. Большинство пользователей (61%) жаловались на сбои в работе сайта, 24% сообщили о проблемах с приложением, 15% испытывали трудности с авторизацией. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Петербурге, Краснодаре, Самаре, Челябинске и Екатеринбурге, передает ТАСС.

Напомним, 25 февраля Роскомнадзор частично ограничил доступ к соцсети Facebook в России, признанной Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан РФ.

Ранее сообщалось, что интернет-компания Meta Platforms не отвечает на требования Роскомнадзора разблокировать подвергшиеся цензуре материалы телеканала «Звезда», информационного агентства РИА «Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру».