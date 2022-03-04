Флагман ВМС Украины затоплен в порту Николаева

Украинские военные моряки затопили в порту Николаева флагман ВМС страны «Гетман Сагайдачный», говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при правительстве Украины.

«Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» подтопили в порту Николаева», – приводит текст сообщения ТАСС.

Как заявили в центре про затопление корабля: «Так нужно». Центр утверждает, что при необходимости корабль «быстро поднимут и восстановят». Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при правительстве Украины опубликовал в соцсети Facebook фотографию военного корабля, частично затопленного у причала порта.

По данным УНИАН, фрегат находился в порту Николаева на ремонте и был затоплен экипажем, чтобы избежать риска попадания в руки российской армии.

В середине января «Укроборонпром» сообщал о заключении контракта с минобороны Украины на ремонт и модернизацию флагмана ВМС Украины «Гетман Сагайдачный».

«Гетман Сагайдачный» – сторожевой корабль советского проекта 11351 «Нерей», но без ударного ракетного комплекса. Полное водоизмещение составляет 3650 тонн. Закладывался как «Киров», построен в Керчи и спущен на воду в недостроенном состоянии весной 1992 года. В июне перешел в состав ВМС Украины, вступив в строй в апреле 1993 года. В соответствии с международными нормами переклассифицирован во фрегат. В середине декабря 2021 года командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа сообщил, что «Гетман Сагайдачный» планируется вывести из состава ВМС в 2031 году.