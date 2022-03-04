 

Мнение: Дезорганизация климата

04.03.2022, 3:12, Разное
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Официальный твиттер ООН (кстати, в России твиттер наглухо блочится, только через VPNы и прочие загогулины) сообщил следующее:

«Даже ограниченная ядерная война регионального масштаба спровоцирует значительную дезорганизацию климата, которая вызовет порожденный ядерным оружием голод, которым будет охвачено более 2 млрд человек. Медики и сотрудники оперативных служб не смогут работать в загрязненных районах»

Как мы видим, план-задание на истребление 50 тысяч человек гражданского населения, о чем Рейтер довел еще в начале февраля, включает в себя применение ограниченного ядерного удара по территории Украины. С последующим переходом к следующим пунктам повестки дня — климатическим проблемам, голоду и прочим несчастьям.

ООН уже бьет копытом в ожидании следующей фазы перехода к новой нормальности. То, что российское руководство послушно отрабатывает повестку, удивлять не должно — его роль плохого парня уже утверждена, и в этой роли оно должно быть включено в общую картину происходящего. В конце концов, если у главного героя нет главного злодея, то на чем тогда строить сюжет блокбастера?

(Правда, похоже, что российское руководство пережало ситуацию: ограниченный ядерный удар — это все-таки не приведение стратегических ядерных сил в боевую готовность, о чем по-отечески вчера пожурил Пентагон. Похоже, что за это своеволие уже назначен ответственный, и с него в будущем строго спросят. Но пока все идет почти по плану).

Учитывая, что «не-война» идет ни шатко, ни валко и темп продвижения к логову нацистов существенно снизился, оживить обстановку можно чем-то достаточно серьезным. Вряд ли прямо сразу ядерным, но есть и неядерные возможности повышенной мощности, которые пока не применялись. Думаю, что эскалация будет нарастать по мере падения ресурса для продвижения. На каком именно участке в конечном итоге будет принято решение провести «дезорганизацию» климата, сказать нельзя. Хотя, возможно, он уже где-то определен.

ПС. Кстати, Нарышкин сегодня сообщил, что Украина, оказывается, разрабатывала ядерное оружие, и США помогали ей в этом. Видимо, готовится перевод стрелок «они сами себя взорвали». Ну чтож, от авторов «нас там нет» вполне логичный заход.

Источник: Эль Мюрид



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