Оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС, возник пожар

Запорожская АЭС расположена в городе Энергодар Запорожской области на берегу Каховского водохранилища. Строительство станции началось в 1981 году. В 1984–1987 годах было введено в эксплуатацию четыре энергоблока, в 1989 году – пятый, в 1995 году – шестой. Ежегодно станция генерирует пятую часть общегодового производства электроэнергии в Украине, сообщается на сайте “Энергоатома”.

“Угроза мировой безопасности! В результате непрерывного обстрела врагом построек и блоков крупнейшей АЭС в Европе пылает Запорожская атомная станция”, – написал он ночью 4 марта в Telegram.

Спикер Запорожской АЭС Андрей Туз в 1.10 сообщил в видеообращении, что техника РФ ведет огонь по станции.

“Существует реальная угроза ядерной опасности на крупнейшей атомной электростанции Европы. Требуем прекратить огонь из тяжелой техники по энергоблокам Запорожской АЭС”, – сказал он.

Через 25 минут он подтвердил, что в результате обстрелов российскими военными в сторону АЭС начался пожар.

“Энергоатом” обратился к мировому сообществу и предупредил, что обстрелы энергоблоков Запорожской АЭС из тяжелого оружия – это “строгое нарушение ядерной и радиационной безопасности крупнейшего в Европе ядерного объекта, что может привести к тяжелым и трагическим последствиям для всего мира”.

Запорожская АЭС транслировала происходящее возле станции на своем канале в YouTube. На некоторых кадрах видны вспышки и дым возле станции.

ВИДЕОВидео: Запорізька АЕС / YouTube

Еще 26 февраля советник главы МВД Украины Вадим Денисенко сообщил, что российские военные подошли к городу и разместили “Грады”, направленные на Энергодар и Запорожскую АЭС.

Глава НАЭК “Энергоатом” Петр Котин рассказал, что 2 марта около 22 тыс. людей пришли на блокпост на въезде в город и заблокировали проезд российским оккупантам. 3 марта российские захватчики снова подошли к Энергодару, обстреляли его и смогли проникнуть в город. Около 22.30 мэр города сообщил, что колонна вражеской техники двигается в сторону атомной электростанции, в городе слышны громкие выстрелы.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

В первый день вторжения оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

По информации президента Украины Владимира Зеленского, потери оккупантов по состоянию на 2 марта составили около 9000 человек. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по данным министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.

Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

В связи с вторжением в Украину большинство западных стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.



Светлана РОГОВСКАЯ

заместитель главного редактора

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