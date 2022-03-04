 

“Воскресшие” пленники и фальшивые записи: Почему украинцы верят подлой лжи киевской пропаганды

04.03.2022, 2:33, Разное
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Журналист РИА ФАН констатировал, что с началом спецоперации
России на Украине в Сети появилась волна фейков, которые зачастую полностью подменяют картину
происходящего. В пример он привел то, что уже в первый день по Незалежной прошел шквал заявлений о “героических защитниках острова Змеиный”, которые якобы
все погибли, перед этим матом послав некий “русский корабль”. Говорилось о 13 жертвах.

Но вскоре оказалось, что герои чудом “воскресли” и превратились в 82 пленных, которые были вывезены в Севастополь. Они подтвердили, что новость об их гибели была фейком, а аудиозапись с их словами фальшивкой.

Кроме того, украинская почта объявила конкурс на лучший дизайн марки с матерным посланием к несуществующему по сути “русскому кораблю” из фейковой аудиозаписи.

Михаил Большаков привел еще один пример наглой лжи. “Сколько бронетехники
может уничтожить один украинский беспилотник “Байрактар” за один вылет?” – задался вопросом журналист. Он отметил, что украинское оперативное командование “Север” сообщило, что – “96 вражеских танков,
20 градов, 8 бензовозов под Лебедином”. Кроме того, по их данным, были уничтожены позиции “Градов”. Якобы всего – 124 единицы техники.

Журналист считает, что украинское общество верит фейкам, поскольку его восемь лет
накачивали информацией о противостоянии с Россией. Поэтому любая информация сегодня искажена той картиной мира, которая в последнее время была в Незалежной доминирующей.



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