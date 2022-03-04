Мнение: Зачем выступал Путин

Под вечер всем как бы поблажка вышла: от выступления Путина перед Совбезом уже «по традиции» все ждали каких-нибудь новых ужасов (про первое-то с запинающимся Нарышкиным, после которого началась война, не забудешь) – но на удивление в этот раз все закончилось почти ничем. Путин довольно долго перечислял уже давно и так всем известные факты, пообличал «бендеровских нацистов», объявил, что «все идет по плану», пообещал весьма неслабые по российским меркам выплаты семьям погибших в ходе «операции», выплаты раненым (фактически – сразу квартиру в любом областном центре РФ), ну и не обошлось без демонстрации «дружбы народов» в лучших советских традициях – чуть ли не в прямом эфире Путин подписал Указ о присвоении звания Героя России посмертно уроженцу Дагестана Нурмагомеду Гаджимагомедову.

Теперь спрашивается – что это было?

Это такое «Обращение к нации»? По форме – ну уж явно не выступление на рабочем совещании с ведущими силовиками страны (чем, по сути, и является Совбез). Про награждение героя Гаджимагомедова члены Совбеза могли бы и сами как-то узнать, не обязательно из уст президента.

Тем более, что Песков тут уже как-то анонсировал, что Путин собирается выступать с Обращением… Правда, вскоре он же это и дезавуировал. Но почему? Получается, что изначально где-то на это время в самом деле планировалось Обращение президента к народу, потом его решили перенести куда-то в туманную даль – но Путин все-таки выступил с квази-обращением и как бы не впрямую. Вопрос – зачем?

Почему Обращение наметили, а потом отложили – понятно: видимо, изначально был план, что Украина и будет разгромлена где-то за 7 дней, танки торжественно въедут на Крещатик, Зеленский ударится в бега… Тогда-то и было бы уместно Триумфальное обращение Президента-Главнокомандующего с поздравлением всех с Победой и обозначением следующих лучезарных перспектив.

Уже по первым дням стало понятно, что блицкриг как минимум откладывается – поэтому и тему «Обращения» решили пока замылить. Действительно – чего выступать, если, в общем-то, пока никаких стратегических успехов не случилось и хвастать особо нечем?

Это ясно; но тогда почему он все же выступил? Тем более, что ничего особо интересного и судьбоносного все равно не сказал?

Ответ простой: по сути, Путин должен был донести до широкой публики в РФ только 4 слова из своего выступления, все остальное – лишь антураж: эти 4 заветных слова – «Все идет по плану». Командующий типа спокоен, он все именно так и планировал, оснований для паники никаких нет.

Вот! Из этой же серии – поспешное выпиливание из эфира «Дождя» и «Эха», а также внятная угроза, озвученная сегодня же Володиным, «в ближайшие два дня» отключить в России «все иностранные соцсети». Причина всего – невиданная активность во всем информпространстве России «укропропагандистов» – так в Роскомнадзоре сегодня называют тех, кто выражает сомнения в успешном ходе «Операции» на Украине с точки зрения РФ.

А если говорить максимально прямо – активность в соцсетях и везде в СМИ противников войны достигла такого накала, что в Кремле банально испугались: еще немного – и уже не только интеллигенция, но и сам «глубинный народ» поверит, что в Украине доблестная российская армия не то что «испытывает некоторые затруднения», но вообще того гляди проиграет войну!

Это единственная возможная причина того, почему сегодня на прямую информационную наводку в России выкатили орудие главного калибра – самого Путина. Его задачей было – УСПОКОИТЬ население и создать у него убеждение, что «все идет как надо».

НО! Он не мог, естественно, говорить это напрямую людям, в духе – «уважаемые граждане, я пришел к вам специально вас уверить, что у нас все идет прекрасно и проблем никаких нет». Естественно, такая форма обращения вызвала бы прямо противоположное убеждение: что на самом деле всё плохо, а Нацлидер наводит тень на плетень.

Поэтому и сделано все так, косвенно: Путин как бы в рамках делового совещания что-то там рассказывает «в рабочем порядке» своим подчиненным – ну а обыватели тут как бы мимо проходили и случайно подслушали, но убедившись, что паники в самом деле никакой нет, все буднично, вон, какому-то дагестанцу дали Звание, «все как при дедушке» (Брежневе), поводов для беспокойства – ноль.

Хитрецы, чо.