Что делать сейчас?

7 простых соображений о личной экономике.

1. Кризис, который, как приливная волна, накатывается на российскую экономику, имеет политические причины. Поэтому справиться с ним чисто экономическими мерами будет труднее. Экономисты мыслят в категории «дважды два — четыре», политики могут думать, что дважды два — пять. Но математику не обманешь — в отличие от людей. Надо сказать, этот кризис не был внезапным, как в другие годы. Вас долго предупреждали. Вы не поверили. Что делать теперь?

2. Для начала надо понять, что выход из кризиса будет оплачен вашими деньгами, как и всегда. Почему так? Чтобы создать продукт, нужно иметь капитал и труд. Российский капитал подорожал, цена российских продуктов не выросла, значит, труд должен подешеветь. На протяжении всей своей истории экономика РФ отвечала на кризис снижением доходов людей, а потом ждала, когда рост цен на ее товары привлечет новый капитал. Единственное исключение было в 2008 году, когда власти поддержали доходы людей, а кризис быстро закончился. Но тот опыт признан неудачным, и сейчас его не будут повторять. Причины понятны: у власти не хватает денег.

3. Куда делись деньги? Власть уже показала, что ее в текущей экономической ситуации волнует больше всего: размеры валютной выручки. Если бы денег было достаточно, никто бы не запрещал вывозить доллары и оплачивать импортный ширпотреб.

А раз это запрещают или ограничивают, значит, денег не хватает. А раз не будет завоза ширпотреба, значит, скоро на него вырастут цены.

4. Насколько вырастут цены? На этот вопрос уже ответили банкиры, когда подняли ставку по вкладам до 20% и даже выше. Российские банкстеры — люди опытные и осторожные, они не любят платить проценты по депозитам выше инфляции. Разные товары будут дорожать по-разному. Но ставки по вкладам — это ориентир. Власти не хотят, чтобы вы несли деньги в магазины, и банкстеры предлагают сохранить их под 20%. Решайте — в зависимости от того, что вы хотите на эти деньги купить потом. Может быть так, что именно на то, что вы хотели купить, цены вырастут больше чем на 20%. На рост цен будет влиять не только рост курса доллара, но и нехватка товаров. Из РФ уже сейчас начали уходить потребительские бренды. История с уходом техники Apple — это только начало. «Уходят» автомобили и одежда. Когда вам будут говорить, что вместо европейских автомобилей привезут китайские, стоит ли верить? Почему нет? Может быть, и китайские. Только продавать их будут по европейским ценам. И даже дороже.

А куда вы денетесь? Ничего личного, только бизнес. Нет конкуренции — цены будут выше. Будем ездить на российских машинах? Да, но российские машины уже подорожали и будут дорожать еще. Производителям нужно будет компенсировать издержки ухода поставщиков, разрыва привычных производственно-логистических цепочек, возмещать издержки от девальвации рубля. Кроме того, в первую очередь российским производителям придется заниматься не легковым, а грузовым транспортом — от этого зависит снабжение российских городов. Заместить ушедшие товары и сервисы где-то возможно, где-то нет, но в любом случае на это потребуется время. А пока что нам придется приготовиться к дефициту. Что делать? Купить то, без чего, как вам кажется, в ближайшее время вам будет не обойтись. Оформлять потребительский кредит уже поздно — но если у вас есть кредитная карта, имеет смысл ей воспользоваться.

5. Покупать ли еду? Да, продукты будут дороже — по тем же причинам, что и товары. Но подумайте, сколько банок тушенки и сгущенки и пакетов макарон вы сможете запасти и надолго ли их хватит? Гораздо важнее, чем едой, было бы «запастись» возможностями для работы.

6. С работой будет сложно — что бы ни говорили чиновники. Никакие меры поддержки, обещанные властью, не решат ключевой проблемы — уменьшение экономической активности. Плюс уход из РФ западных компаний и брендов отзовется цепочкой увольнений избыточного персонала и сокращением зарплаты для всех, кто останется на рабочем месте.

Даже если вас не уволили и не сократили зарплату — купить на эти деньги вы сможете меньше, чем несколько дней назад.

Что делать? Искать всех своих друзей, которые могут помочь вам с работой. И если вы можете кому-то помочь сами — сделайте это. Личные связи и профессиональная репутация — это главное, что может помочь вам с работой сегодня и в ближайшем будущем.

7. Кому в этой ситуации можно верить? В первую очередь — себе самому. Никакой начальник не примет на себя ответственности за вас и ваших близких. Понятно, что вам будут говорить, что все в порядке и надо только немного подождать. По-другому и быть не может: любой банкир или министр будет говорить, что все хорошо, у него работа такая. Вы можете верить тому, кто вам больше нравится и чему вам больше хочется. Это нормально. Только прежде чем принять решение, помните: отвечать за него будете тоже вы. Полагайтесь на себя и на свой личный опыт.

И последнее. Поскольку сегодняшний экономический кризис, как я уже сказал, имеет политические причины, он также может быть разрешен политическим путем. И все будет хорошо.

Дмитрий Прокофьев, специально для «Новой»

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