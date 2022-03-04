 

Суперъяхта и самолет Усманова попали под санкции США

04.03.2022, 1:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США идентифицировало суперъяхту и самолет российского предпринимателя Алишера Усманова как заблокированную собственность, любые связанные с ней операции в долларах США или с участием американских лиц запрещены, говорится в сообщении ведомства.

«Усманов внесен в список <…> в связи с деятельностью в технологическом секторе российской экономики. Кроме того, Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США идентифицирует суперъяхту и самолет Усманова как заблокированную собственность, доля в которой принадлежит Усманову. Это означает, что любые операции, связанные с яхтой или самолетом, включая <…> техническое обслуживание, наем персонала или оплату за заход в доки и высадку, проводимые с американскими лицами или в долларах США, запрещены», – приводит текст сообщения Минфина США ТАСС.

Вместе с тем американское ведомство распространило специальную лицензию, «разрешающую все транзакции и разблокирующую всю собственность любых организаций, на 50 или более процентов прямо или косвенно принадлежащих Усманову», если эти организации не фигурируют в американском списке санкций.

Объявляя о санкциях в отношении Усманова, Белый дом отметил, что рестрикции также вводятся в отношении «его суперъяхты, одной из самых больших в мире и только что конфискованной <…> Германией». Стоимость принадлежащего предпринимателю самолета Airbus A340-300 власти США оценивают в диапазоне от 350 млн до 500 млн долларов. Стоимость яхты Dilbar, по данным Вашингтона, составляет от 600 млн до 735 млн долларов.

Накануне США ввели санкции против российских бизнесменов, включая Усманова. В тот же день санкции против Усманова ввела Британия. Ранее санкции против Усманова ввел Евросоюз. В среду журнал Forbes сообщал, что власти Германии конфисковали яхту Усманова в городе Гамбург. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / Путин назначил нового посла РФ в Ливане

04.12 / Дуров заявил, что деньги не сделали его счастливее

28.12 / За сутки в Украине сделали более 46 тыс. COVID-прививок

20.08 / СМИ: Турция открыла газовое месторождение в Черном море

06.08 / На самарской трассе машины буквально разлетелись после столкновения

17.02 / “Пожалуй, заточу ложку о стену”. Навальный написал из тюрьмы

30.03 / Опубликованы шпионские снимки модели Ford Bronco Warthog

23.04 / Американский посол прилетел из Москвы в Вашингтон

08.12 / Сванидзе предрек снос памятников Ленину по всей России

05.09 / В повестку дня сессии Генассамблеи ООН внесли вопрос о ситуации на Донбассе и в Крыму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика