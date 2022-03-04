Суперъяхта и самолет Усманова попали под санкции США

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США идентифицировало суперъяхту и самолет российского предпринимателя Алишера Усманова как заблокированную собственность, любые связанные с ней операции в долларах США или с участием американских лиц запрещены, говорится в сообщении ведомства.

«Усманов внесен в список <…> в связи с деятельностью в технологическом секторе российской экономики. Кроме того, Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США идентифицирует суперъяхту и самолет Усманова как заблокированную собственность, доля в которой принадлежит Усманову. Это означает, что любые операции, связанные с яхтой или самолетом, включая <…> техническое обслуживание, наем персонала или оплату за заход в доки и высадку, проводимые с американскими лицами или в долларах США, запрещены», – приводит текст сообщения Минфина США ТАСС.

Вместе с тем американское ведомство распространило специальную лицензию, «разрешающую все транзакции и разблокирующую всю собственность любых организаций, на 50 или более процентов прямо или косвенно принадлежащих Усманову», если эти организации не фигурируют в американском списке санкций.

Объявляя о санкциях в отношении Усманова, Белый дом отметил, что рестрикции также вводятся в отношении «его суперъяхты, одной из самых больших в мире и только что конфискованной <…> Германией». Стоимость принадлежащего предпринимателю самолета Airbus A340-300 власти США оценивают в диапазоне от 350 млн до 500 млн долларов. Стоимость яхты Dilbar, по данным Вашингтона, составляет от 600 млн до 735 млн долларов.

Накануне США ввели санкции против российских бизнесменов, включая Усманова. В тот же день санкции против Усманова ввела Британия. Ранее санкции против Усманова ввел Евросоюз. В среду журнал Forbes сообщал, что власти Германии конфисковали яхту Усманова в городе Гамбург.