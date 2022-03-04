 

Самолет с россиянами на борту задержан в арктической части Канады

04.03.2022, 1:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Чартерный самолет с россиянами на борту был задержан в арктической области Канады, сообщил канадский министр транспорта Омар Алгабра.

«Чартерный самолет с гражданами РФ на борту был задержан в аэропорту Йеллоунайфа (город в регионе Северо-Западные территории)», – приводит слова чиновника ТАСС.

Министр не уточнил, сколько человек находятся на борту и когда именно воздушное судно было задержано, но добавил, что это связано с антироссийскими санкциями. 27 февраля власти Канады из-за ситуации на Украине закрыли небо для полетов российской авиации.

По информации телеканала CBC, самолет с двумя россиянами на борту был задержан 1 марта. Как сообщается, россиянами оказались члены арктической экспедиции, направлявшиеся в населенный пункт Резолют. Самолету запрещено покидать Йеллоунайф до окончания проверки на предмет нарушения запрета канадских властей на полеты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

В среду Канада расширила санкционный список против РФ из-за событий на Украине. В тот же день Канада ввела санкции против ключевых сотрудников Газпрома и Роснефти. Оттава также запретила входить в порты Канады имеющим отношение к РФ судам.

В прошлую пятницу Оттава включила в санкционные списки 27 российских финансовых институтов и пять компаний и организаций, в том числе ЦБ, Минфин и Фонд национального благосостояния, Сбербанк, ВТБ, РЖД, Газпром и Транснефть. Кроме того, в санкционные списки Канады вошли 382 гражданина РФ . 23 февраля Канада объявила о введении экономических санкций против РФ в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР.

В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы РФ без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как РФ противостоит экономическому удару Запада.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций Запада будут открываться новые внутренние возможности, РФ найдет возможности и обходные пути для преодоления давления Запада.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Участника Олимпиады Полянского заподозрили в использовании допинга

28.06 / В Норильске взяли пробу воды после перекачки отходов в тундру

10.06 / Шмыгаль заявил, что Украина подаст иск в Стокгольмский арбитраж, если Россия остановит транзит газа через Украину

12.10 / Бацман: Саакашвили каждый раз был рядом с Украиной, когда Украине было тяжело. И сегодня очень важно, чтобы мы помогли, когда тяжело ему

26.10 / Бут оценил дебаты Трампа и Байдена

05.12 / Путин призвал дать в РФ правовую базу закону о Красном кресте

01.03 / Алмазоподобная структура придает скелетам некоторых морских звезд особую прочность

16.06 / Windows 10 начала блокировать приложение для торрентов

14.01 / Нацсовет Украины по ТВ возмутился «советчиной» в новогоднем эфире

05.10 / “Вау, сочная какая”, ” Пусть Мурат локти кусает”. Ани Лорак снялась в бикини на крыше небоскреба в Дубае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика