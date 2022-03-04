S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте с «ВВ+» до «CCC-» и долгосрочный рейтинг в национальной валюте с «ВВВ-» до «CCC-», следует из сообщения агентства.

Рейтинги помещены в список CreditWatch (рейтинг на пересмотре) с негативным прогнозом. По мнению рейтингового агентства, международные санкции сократили доступные валютные резервы РФ почти наполовину, включая депозиты в иностранной валюте и ценные бумаги, зарегистрированные в США, ЕС и Японии, что ослабило внешнюю ликвидность страны в период роста спроса на иностранную валюту, передает ТАСС.

«Мы понимаем из публичной информации и сообщений прессы, что меры по контролю за движением капитала влекут за собой запрет на трансграничные финансовые потоки, включая платежи по обслуживанию долга как частного сектора, так и государства. Мы полагаем, что это, скорее всего, ограничит способность держателей облигаций в национальной и иностранной валюте – нерезидентов своевременно получать проценты и/или выплаты основной суммы долга», – утверждает S&P.

Накануне рейтинговое агентство Moody’s понизило долгосрочные рейтинги РФ по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте. В прошлую субботу рейтинговое агентство S&P понизило суверенные кредитные рейтинги РФ и Украины.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин сообщил о попытках Запада разрушить Россию. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций Запада будут открываться новые внутренние возможности, РФ найдет возможности и обходные пути для преодоления давления Запада.

В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». В МИДе подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы РФ без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как РФ противостоит экономическому удару Запада.