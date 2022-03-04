“Душа принадлежит Богу, а тело и честь – моей стране”. Усик заявил, что готов убивать оккупантов

“Может быть, это прозвучит сентиментально, но душа моя принадлежит Богу, а тело мое и честь моя принадлежат моей стране, моей семье. Так что страха нет, совершенно никакого страха. Есть только недоумение: как это может быть в ХХІ веке?” – сказал спортсмен.

Он сказал корреспонденту, что не знает, когда снова выйдет на ринг, так как его “страна и честь важнее чемпионского пояса”.

При этом Усик отметил, что пошел не в ВСУ, а в территориальную оборону и намерен противостоять в том числе мародерам.

“Я же не пошел воевать на передовую. Я защищаю свой дом, свою семью, своих родных. Существует много гадов, мародеров, которые пытаются на этом нажиться. Мы помогаем людям, потому что это мой долг. Я – мужчина”, – сказал боксер.

На вопрос журналиста, готов ли спортсмен убивать, Усик ответил утвердительно.

“Если они захотят лишить жизни меня или моих близких, мне придется это сделать. Я не хочу этого. Я не хочу стрелять, я не хочу никого убивать, но если будут убивать меня, у меня не будет выбора”, – сказал он.

При этом на вопрос, должны ли российские спортсмены подвергаться санкциям за действия своей страны, Усик прямо не ответил, предположив, что “по обе стороны конфликта есть невиновные люди”, пишет CNN.

“Русские люди на самом деле не знают точно, что здесь происходит. Они не видят, что происходит. Они – жертвы своего президента [Владимира Путина]”, – заявил он.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не сообщали). На 2 марта погиб 21 ребенок.

По информации президента Украины Владимира Зеленского, потери оккупантов по состоянию на 2 марта составили около 9000 человек. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по данным министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.

Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, нефтяного рынка России и ряда близких к Путину бизнесменов, чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Кроме того, санкции ввели против Центробанка России (ему запретили операции, связанные с управлением резервами и активами, после чего рубль рухнул до исторического минимума), а некоторые российские банки отключили от международной межбанковской системы SWIFT.

Роскомнадзор считает не соответствующей действительности информацию об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны

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