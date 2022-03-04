Ни одной преграды: появилось видео свободного движения армии России в сторону Киева

Министерство обороны России опубликовало кадры продвижения подразделений Вооруженных сил страны по Киевской области. На видео российская военная техника пересекает границу, минует пустые КПП и свободно продвигается вглубь Украины. На пути российской военной техники нет ни одной преграды. Вертолеты ВС РФ поддерживают колонну техники воздуха.

По словам официального представителя российского военного ведомства Игоря Конашенкова, ВС РФ уже взяли под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое, а также освободили Балаклею.

Войска ЛНР при поддержке армии России вышла на рубеж Красный Лиман – Приволье – северная окраина Северодонецка, войска ДНР сократили кольцо окружения Мариуполя и взяли под контроль Виноградное, Сартака и Водяное. Армия России обеспечивает безопасность мирным гражданам Украины. В Бородянке люди могут свободно и в полной безопасности покинуть территорию через гуманитарный коридор в сторону Берестянки.

24 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о начале военной спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации. Он отметил необходимость данной меры, так как власти ДНР и ЛНР обратились к нашей стране за помощью. Также это обуславливалось возрастающей военной угрозой со стороны НАТО.