ДНР: ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в республике

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские войска обстреляли пять населенных пунктов республики: Горловку, Зайцево (южное),

Гольмовский, Широкую Балку и Еленовку.

По данным СЦКК, Вооруженные силы Украины применяли мины и снаряды, а по Горловке выпустили 40 ракет из БМ-21 “Град”.

Напомним, неделю назад началась специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что цель этих действий – защита людей, которых в течение восьми лет терроризировал киевский режим.

28 февраля состоялся первый этап переговоров российской и украинской сторон. Тогда представители двух стран “определили ряд приоритетных тем” и “наметили определенные решения”. 3 марта должен пройти второй раунд переговоров. Российская делегация ждет украинских коллег в месте встречи, которое пока не сообщается общественности.

Политолог

Юрий Воскресенский считает, что Украина тянет время с переговорами. Он предположил: Киев ждет добровольцев из интернациональных бригад для спецоперации.