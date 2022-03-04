Комитет Госдумы одобрил поправку о лишении свободы до 15 лет

…за «фейки о российской армии».

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку о введении уголовной ответственности и лишения свободы на срок до 15 лет за распространение фейков о действиях вооруженных сил РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст поправки.

Предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ статьей 207.3 — «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации».

Наказанием за нарушение станет штраф до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до 10 лет. Если распространение фейков повлекло тяжкие последствия, срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.

Также Комитет рекомендовал принять во втором чтении законопроект об уголовной ответственности, включая лишение свободны на срок до трех лет, за призывы к введению иностранных санкций в отношении России.

За подобные действия предлагают ввести наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, либо ограничения свободы, либо лишения свободы на срок до трех лет со штрафом до 200 тысяч рублей.

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*Внесено Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

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