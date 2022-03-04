 

Глава профсоюза трудящихся авиапромышленности призвал помочь жителям ДНР и ЛНР

04.03.2022, 0:27, Новости дня
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Председатель российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности Алексей Тихомиров обратился к членам организации и их семьям, призвав не поддаваться панике и «проявить солидарность и дружескую заботу о жителях Донецкой и Луганской республик.

«В сложившейся ситуации по защите мирного населения ДНР и ЛНР обращаюсь к членам Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности, к членам ваших семей: прежде всего, мыслить здраво и не поддаваться панике, сконцентрироваться на выполнении своих рабочих и семейных обязанностей. Сегодня самое важное – сохранить спокойствие в своих семьях и трудовых коллективах», – приводятся слова Тихомирова на сайте организации.

Также он призвал членов профсоюза «проявить солидарность и дружескую заботу о жителях Донецкой и Луганской республик».

«Если в вашем регионе открыты пункты по приему гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев, то примите посильное участие по сбору предметов первой необходимости, а также распространите информацию об этих пунктах на предприятиях отрасли», – отметил он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Подчеркивалось, что в планы не входит оккупация украинских территорий.

После этого западные страны ввели санкции в отношении России.



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