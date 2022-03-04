Посольство РФ в Афинах предупредило о рисках безопасности в Греции

Посольство РФ в Афинах предупредило о рисках в Греции для безопасности россиян, особенно туристов, в связи с трансляцией антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и местных СМИ из-за ситуации на Украине.

«В условиях беспрецедентной антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и развязанной в местных СМИ пропагандистской кампании против нашей страны возникают риски для безопасности находящихся в Греции граждан России, прежде всего туристов», – приводит текст сообщения посольства РФ в Афинах ТАСС.

«Призываем проявлять бдительность, принимать меры предосторожности, избегать необязательных передвижений и незамедлительно обращаться в греческие органы правопорядка по поводу возможных угроз, провокаций и действий против личной безопасности», – говорится в сообщении.

Греческие СМИ в течение последних дней постоянно транслируют различные сообщения из украинских и западных источников по ситуации на Украине. В большинстве этих сообщений содержатся непроверенные факты с голословными обвинениями в адрес России.

Напомним, в прошлый вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Глава государства обратил внимание, что РФ признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Верховный главнокомандующий поручил ВС РФ обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС РФ за рубежом для установления мира в Донбассе.

Днем позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Пушилин напомнил, что по договору о союзничестве в ДНР могут находиться войска России. После этого главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

24 февраля Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.