Британия ввела санкции против Усманова и Шувалова

Британия ввела санкции в отношении российского предпринимателя Алишера Усманова и председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства.

Активы Усманова и Шувалова в Британии заморожены, им запрещен въезд в страну. Причиной введения адресных санкций называются «значительные интересы в Великобритании и тесные связи с Кремлем», передает ТАСС.

Глава МИД королевства Лиз Трасс отметила, что целью введения санкций в отношении российских предпринимателей является нанесение «серьезных и подрывающих экономических последствий».

Как отмечается в заявлении Форин оффиса, Усманов владеет особняком стоимостью 48 млн фунтов (почти 64 млн долларов) в районе Хайгейт на севере британской столицы, еще один особняк предпринимателя находится в графстве Суррей под Лондоном. Относительно Шувалова утверждается, что он владеет двумя квартирами в центре Лондона стоимостью 11 млн фунтов (около 15 млн долларов).

Всего с момента начала военной операции на Украине Великобритания ввела санкции в отношении 11 «ведущих российских олигархов, а с учетом сегодняшних распоряжений их число возросло до 13», отмечают в МИД Великобритании. За это же время под рестриктивные меры попали более 220 физических и юридических лиц. Всего же в санкционном списке Лондона числятся более 500 российских физических и юридических лиц. Помимо этого, санкции были введены против ЦБ РФ и ряда российских банков, британское небо закрылось для российских самолетов, в портах был введен запрет на вход российских судов.

Накануне российский посол в Лондоне Андрей Келин допустил возможность разрыва дипотношений между Россией и Британией. Он также обратил внимание на экзотические призывы в британском парламенте «выслать всех русских или выслать всех россиян».

В среду Британия и Канада запретили вход в порты судам, имеющим любое отношение к России. В тот же день британский премьер Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский договорились о продолжении введения санкций против России. В понедельник Британия ввела санкции против Внешэкономбанка, Совкомбанка и банка «Открытие», а также запретила экспорт в Россию микроэлектроники и навигационного оборудования.

Ранее Британия ввела санкции против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала санкции против Путина и Лаврова примером абсолютного бессилия Запада, так как «ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом».

В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы РФ без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как РФ противостоит экономическому удару Запада.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций Запада будут открываться новые внутренние возможности, РФ найдет возможности и обходные пути для преодоления давления Запада.