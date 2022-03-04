Лучше покупного плюс намного дешевле: как и из чего сделать домашнее эфирное масло в пароварке

В продаже можно встретить большое разнообразие эфирных масел. Однако они стоят довольно дорого. Если у вас дома есть пароварка, то вы можете приготовить этот душистый продукт своими руками. Домашнее эфирное масло по качеству лучше покупного и обойдется вам гораздо дешевле. Его создание не потребует от вас сложного оборудования и особых умений. В статье мы расскажем, как и из чего можно сделать эфирное масло в пароварке.

Какие ингредиенты использовать

Преимуществом домашнего эфирного масла является то, что вы можете подбирать любые ингредиенты на свой вкус. Если вы изготавливаете его впервые, то используйте самые простые продукты:

Кожуру цитрусовых – лимона, апельсина, грейпфрута, лайма. Лепестки цветов – фиалки, ромашки, розы, герани, календулы, лаванды. Травы – мяту, шалфей, лавровый лист, тимьян, розмарин. Специи и продукты питания – какао-бобы, анис, корицу, имбирь, ваниль. Разное – семена петрушки или моркови, сосновые иголки.

Выберите один из перечисленных ингредиентов. Смешивать два и более компонентов не следует, так как им потребуется разное время для выделения масла.

Если вы выбираете травы, то их нужно использовать только в свежем виде. Сушеные растения выделяют очень мало масла.

Что вам понадобится

Подготовьте 4 чашки сырья, из которого вы будете делать эфирное масло. Вам также понадобится дистиллированная вода в таком объеме, чтобы заполнить три четверти пароварки.

Подготовьте небольшие бутылочки с плотной крышкой. В них вы будете хранить масло.

Пропариваем сырье

Измельчите материал для приготовления масла. Поместите его в пароварку и залейте дистиллированной водой на три четверти. Хорошо перемешайте смесь так, чтобы все ингредиенты были равномерно покрыты жидкостью.

Закройте пароварку крышкой, положив ее вверх дном. Это позволит пару конденсироваться и стекать обратно в емкость.

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Варите растительный материал в течение 5 часов. Затем охладите пароварку и поставьте в холодильник на ночь.

Снимаем масло

Утром снимите масло, которое поднялось на поверхность. Дайте ему размягчиться при комнатной температуре.

Если масло не поднялось, то отправьте пароварку на несколько минут в морозилку. Не держите там посуду слишком долго. Иначе масло превратится в лед. Нескольких минут будет достаточно, чтобы оно всплыло.

Процедите полученное масло и перелейте его через воронку в бутылку для хранения. Плотно закройте емкость крышкой или пробкой.

Используйте домашнее эфирное масло в течение 2-3 недель. По истечении этого срока продукт может начать плесневеть и станет непригодным для применения.

Несколько советов

При приготовлении в пароварке эфирное масло содержит много воды. Это нормальное явление. Но если жидкости образовалось слишком много, то вы можете аккуратно прогреть продукт на медленном огне, чтобы лишняя влага испарилась.

Не выливайте воду, которая осталась у вас после изготовления масла. Процедите ее через марлю или ситечко и перелейте в отдельную бутылку. Этот продукт можно использовать в качестве тоника для лица или ополаскивателя для волос.

Заключение

Попробуйте самостоятельно приготовить эфирное масло. Это не потребует от вас больших затрат. Кроме этого домашний продукт получается более свежим и натуральным, чем покупной.