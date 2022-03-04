Разрушенные дома, пожар, разбитая техника. Как выглядит поселок Бородянка под Киевом после восьми дней войны. Видео

Бородянка, в которой до войны проживало около 12,5 тыс. человек, находится в 53 км от Киева.

На видео видно, что в поселке разрушено несколько многоэтажных жилых домов, а в некоторых квартирах продолжается пожар. На улице видно колонну разбитой военной техники.

Сколько людей пострадало в результате боевых действий в поселке, пока неизвестно.

26 февраля в результате попадания снаряда в частный жилой дом погибло три человека, но спустя несколько дней, в ночь на 2 марта, населенный пункт подвергся авианалетам, сообщил в Facebook и.о. председателя Бородянского поселкового совета Георгий Ерко.

“Пережили еще одну страшную ночь, самую страшную ночь, которая была в Бородянке. Авианалеты, расстрелы, бомбардировки… Они не останавливаются”, – сказал он.

Ерко сообщил, что в поселке плохо работает мобильная связь, и призвал бизнесменов и депутатов помочь эвакуировать мирных жителей и достать заблокированных людей из-под завалов. 3 марта стало известно, что спасатели вместе с волонтерами вывезли из города около 200 человек.

Местные жители рассказали “Радіо Свобода”, что видели, как город обстреливали из самолетов и танков. Они предположили, что жертвами авиаударов могут быть десятки людей, которые до сих пор остаются под руинами.

“Самолеты – это самое страшное, что есть… Неизвестно, откуда идет волна… Дом ходит ходором. Прятались в подвале, нам повезло, что подвал в доме и не надо было выходить на улицу”, – рассказал местный житель Виталий.

ВИДЕОВидео: Радіо Свобода Україна / YouTube

В небольших поселках и городах под Киевом – Бородянке, Ирпене, Буче, Гостомеле – постоянно идут боевые действия. Оккупанты пытаются попасть в столицу, поэтому штурмуют населенные пункты, которые находятся рядом.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не сообщали). На 2 марта погиб 21 ребенок.

По информации президента Украины Владимира Зеленского, потери оккупантов по состоянию на 2 марта составили около 9000 человек. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по данным министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.

Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, нефтяного рынка России и ряда близких к Путину бизнесменов, чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Кроме того, санкции ввели против Центробанка России (ему запретили операции, связанные с управлением резервами и активами, после чего рубль рухнул до исторического минимума), а некоторые российские банки отключили от международной межбанковской системы SWIFT.

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Видео: Радіо Свобода Україна / YouTube



Светлана РОГОВСКАЯ

заместитель главного редактора

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