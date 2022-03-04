Депутат Европарламента: Россияне проснутся, как немцы после войны – многие тогда могли знать правду, но не хотели

“Конечно, только Россия и никто другой является причиной гуманитарной катастрофы в Украине, это только их ответственность и их параноидального лидера. Они думают, что мы не понимаем, что происходит, но все прекрасно понимаем. Вы убиваете тысячи людей, разрушаете здания, а затем приезжаете с гуманитарной помощью. Это цинично, но вполне соответствует российскому мышлению и поступкам”, – заявил он.

Гелер также подчеркнул, что российское население находится под полным контролем русской пропаганды и фейковых новостей.

“Да, многие уже проинформированы о том, что происходит на самом деле, но в то же время очень многие не знают. Если бы все россияне знали о том, что происходит на улицах, о зверствах и безобразиях, но им годами промывали мозги, готовили ко всей этой чепухе, которую льет их пропаганда. Да, задача сложная, но они проснутся, как немцы после войны – многие тогда могли знать правду, но не хотели. Но правда выйдет наружу и мы надеемся, их лидер будет свергнут”, – сказал политик.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не сообщали). На 2 марта погиб 21 ребенок.

По информации президента Украины Владимира Зеленского, потери оккупантов по состоянию на 2 марта составили около 9000 человек. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по данным министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.

Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, нефтяного рынка России и ряда близких к Путину бизнесменов, чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Кроме того, санкции ввели против Центробанка России (ему запретили операции, связанные с управлением резервами и активами, после чего рубль рухнул до исторического минимума), а некоторые российские банки отключили от международной межбанковской системы SWIFT.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

Роскомнадзор считает не соответствующей действительности информацию об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны

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