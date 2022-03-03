Стали известны итоги второго раунда переговоров России и Украины

В четверг, 3 марта, в Беловежской пуще состоялся второй раунд переговоров представителей России и Украины. После встречи члены делегаций сделали заявления, рассказали об итогах встречи.

Так, советник офиса президента Украины

Михаил Подоляк

сообщил, что стороны договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей, доставки медикаментов и продуктов питания в тех местах, где происходят наиболее ожесточенные военные действия. Он подчеркнул, что украинская делегация не достигла тех результатов, на которые рассчитывала.

Представитель российской делегации Владимир Мединский добавил, что в ходе встречи обсуждались военный и международно-гуманитарный вопросы, а также говорили о будущем политическом урегулировании конфликта. По его словам, в скором времени пройдет третий раунд переговоров.

Ранее Владимир Зеленский призвал Владимира Путина сесть за стол переговоров. Во время пресс-конференции президент Украины эмоционально обратился к российскому коллеге и заверил, что является нормальным мужиком. СМИ обратили внимание, что глава государства странно говорил и выглядел уставшим.