 

В Подмосковье отменят QR-коды

03.03.2022, 23:40, Разное
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В Московской области с 4 марта будут отменено требование предоставлять QR-коды о вакцинации от коронавируса COVID-19. Помимо этого власти Подмосковья отменили ряд других антиковидных мер.

В частности, руководство региона отменит ограничения на посещения кафе и ресторанов, культурных учреждений и массовых мероприятий. Однако требования носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах остаются в силе, передает сайт “Подмосковье сегодня”.



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