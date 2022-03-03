Саудовская Аравия предложила РФ посредничество по Украине

Саудовская Аравия готова предпринять посреднические усилия в урегулировании кризиса вокруг Украины, сообщил наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщило Саудовское агентство печати.

Как уточняется, наследный принц выступил в поддержку «тех мер, которые приведут к политическому урегулированию и обеспечению безопасности и стабильности». Вместе с тем он подчеркнул готовность Эр-Рияда «предпринять усилия в качестве посредника между всеми вовлеченными сторонами». Помимо этого, кронпринц отметил «стремление саудовского королевства обеспечить баланс на рынке энергоносителей в условиях кризиса вокруг Украины», передает ТАСС.

В Кремле проинформировали, что российский лидер и саудовский наследный принц обсудили двусторонние отношения, выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем всестороннем развитии взаимовыгодного партнерства стран, а также условились о продолжении контактов на различных уровнях. Кроме того, Путин указал на «недопустимость политизации вопросов глобального энергообеспечения» в нынешних условиях.

Ранее стало известно, что РФ и Украина в ходе прошедших в четверг переговоров договорились организовать гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения.

Напомним, в прошлый вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Глава государства обратил внимание, что РФ признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Верховный главнокомандующий поручил ВС РФ обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС РФ за рубежом для установления мира в Донбассе.

Днем позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Пушилин напомнил, что по договору о союзничестве в ДНР могут находиться войска России. После этого главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

24 февраля Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.