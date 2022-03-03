США ввели санкции против российских бизнесменов

Соединенные Штаты вводят санкции против 19 российских бизнесменов и 47 связанных с ними лиц, а также против пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, сообщила пресс-служба Белого дома.

Как следует из заявления пресс-службы Белого дома, помимо пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в список включены Николай Токарев, Борис и Аркадий Ротенберги, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин и Алишер Усманов. В ряде случаев рестрикции затрагивают супруг и детей вошедших в список лиц, а также их компании или иное имущество, передает ТАСС.

«Госдепартамент объявляет о новой политике визовых ограничений <…> в отношении некоторых российских олигархов, членов их семей и тесно связанных с ними лиц», – отмечается в документе. «В рамках первоначального шага <…> мы предприняли действия по введению визовых ограничений против 19 олигархов и 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц», – указывается в тексте.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций Запада будут открываться новые внутренние возможности, РФ найдет возможности и обходные пути для преодоления давления Запада.

В четверг сенаторы-республиканцы США предложили ввести санкции против всех госпредприятий России, в США началось обсуждение санкций против энергосектора России.

В среду США ввели санкции против 22 российских оборонных предприятия, включая фирмы, производящие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для российских вооруженных сил. В тот же день Евросоюз (ЕС) запретил продавать, поставлять, передавать или вывозить банкноты евро в Россию. Кроме того, глава МИД Австрии Александер Шалленберг объявил, что Евросоюз начал разрабатывать четвертый пакет санкций против России.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы РФ без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как РФ противостоит экономическому удару Запада.

В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты РФ в связи с военной операцией на Украине.

ЕС ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы Роснефти Игоря Сечина, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана, председателя правления и президента Транснефти Николая Токарева.

В минувшую пятницу стало известно о разработке третьего пакета санкций ЕС против России. Днем ранее страны ЕС в ходе саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.

Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз собрался ограничить доступ РФ к передовым полупроводниковым технологиям и запретить экспорт «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти». Она также сообщила, что ЕС решил запретить продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.

В прошлую среду Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение РФ признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований».