 

США потребовали от Китая соблюдать санкции Запада против России

03.03.2022, 23:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Китай должен следовать установленным странами Запада экспортным ограничениям в отношении России, сообщил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо в онлайн-интервью The Washington Post.

«Китай, как и другие страны, будет ответственно следовать действиям, которые предпринимают такие страны, как США и наши союзники. Например, нашим мерам экспортного контроля, которые мы приняли, что со временем приведет к ослаблению мощи России. Китаю придется следовать им, <…> Китай должен следовать правилам, которые мы установили», – приводит слова заместителя министра финансов США ТАСС.

Адейемо полагает, что есть ряд товаров, которые «нужны РФ и которые Китай не может им дать, потому что у него их нет». «Например, самые сложные чипы, а когда я говорю о чипах, я имею в виду полупроводники. Сегодня в Китае их нет. Они есть только в Соединенных Штатах и только для своих союзников», – полагает замминистра.

В среду Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России. В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос о наличии у РФ друзей в мире напомнила про Китай. Днем ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях карикатуру о роли США в ситуации вокруг Украины. В тот же день посольство Китая в Москве опубликовало в соцсетях список государств, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой. США, в свою очередь, пообещали заставить Китай «чувствовать боль» за поддержку России.

В июле 2021 глава МИД Сергей Лавров заявлял, что отношения РФ и Китая превосходят военно-политические союзы времен холодной войны. Напомним, 23 марта РФ и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве. В тот же день глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11 / Welt – канцлер Австрии призвал страны Европы отказаться от ложно понимаемой толерантности

11.11 / Самый молодой нобелевский лауреат Юсуфзай вышла замуж. Ранее она высказывалась против брака

12.09 / За полтора столетия концентрация водорода в атмосфере выросла на 70%

01.09 / В харьковском НИИ умерло около 500 летучих мышей

17.06 / Байден подарил Путину уникальные очки-авиаторы и хрустального бизона, а Путин Байдену – набор с хохломой

04.07 / Сеть подпольных казино выявили в Волгограде

22.08 / Умер экс-гитарист Red Hot Chili Peppers

25.08 / В Ульяновской области открыли движение по левобережной развязке Президентского моста

08.11 / Комаровский: Зеленский – чрезвычайно обидчивый человек. Если один раз сказал “нет” – все, ты уже враг

15.01 / В РФ выявили 1,5 тыс. мутаций коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика