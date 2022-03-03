И для юных леди, и для зрелых дам: тренды французского маникюра 2022-го, идеальные для женщины любого возраста

Классический французский маникюр кажется вам слишком скучным и пресным? Наверняка потому, что вы пока не осведомлены о модных актуальных трендах. Усовершенствованные версии старого забытого френча поражают своей оригинальностью, изысканностью и креативом. Черпайте идеи для вдохновения, чтобы создать уникальный маникюр для женщины любого возраста.

Молодежный и веселый

Классический французский маникюр — это когда основание ногтя покрыто розовым или бесцветным лаком, а кончик прорисован белым. Вы можете оставить нейтральный розовый или бесцветный фон, а вот вместо белого лака взять другие оттенки.

Прорисуйте кончики ногтей на разных пальцах разными цветами: зеленым, голубым, фиолетовым и т. д. Такой маникюр выглядит по-молодежному, но не слишком пестро и вызывающе.

Черный френч

Это одна из главных тенденций весеннего сезона. Суть заключается в прорисовке кончиков черным цветом. Благодаря светлому фону такой дизайн не выглядит мрачно. Маникюр является повседневным, подойдет для работы и офиса, прекрасно впишется в ваш дресс-код.

Белое основание

Еще одна оригинальная идея — френч наоборот. За основу берутся те же цвета, что и в классическом варианте, однако меняются местами. Основание ногтя прорисовывается белым (проводится тоненькая полоска), а оставшаяся часть ногтевой пластины закрашивается в розовый или бесцветный. Получается стильно и оригинально, но в то же время не слишком броско. Этот вариант нейл-арта подойдет как молодым девушкам, так и зрелым женщинам.

Желтый френч наоборот

Технология выполнения точно такая же, как и в предыдущем варианте. Различие заключается в том, что белый заменяется пастельным желтым.

Здесь важно учесть такой нюанс. Подбирайте такой оттенок желтого, чтобы при прорисовке ваш ноготь не казался нездоровым. Избегайте слишком насыщенного и молочного желтого, отдавая предпочтение более блеклым оттенкам.

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Зеленое омбре

Эта технология нелегка для воспроизведения в домашних условиях, но результат того стоит. Модная нынче тенденция называется омбре. Это когда осуществляется постепенный переход цвета от насыщенного и глубокого к блеклому.

Вы можете взять за основу зеленый лак. Ноготь большого пальца покройте самым светлым оттенком, а мизинца — самым темным. Для ногтей для других пальцев подберите оттенки, которые покажут этот переход. Кстати, такая технология среди мастеров по нейл-арту также известна как «вытягивание цвета».

Разноцветные кончики

Интересный вариант дизайна, который подойдет обладательницам длинных ногтей. Прорисуйте кончики разными цветами: коричневым, желтым, темно-синим, темно-зеленым и т. д. Не старайтесь выдержать симметрию на двух руках: в этом нет необходимости.

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Квадратные ногти с розовыми кончиками

Если вы любите привлекать внимание ярким экстравагантным маникюром, то этот дизайн вам точно понравится. Берите за основу белый цвет или оттенок слоновой кости, а кончики ногтей прорисуйте насыщенным розовым. При этом предварительно придайте ногтям квадратную форму. Наслаждайтесь результатом.

V-дизайн

Это настоящая новинка и хит весеннего сезона. Такой маникюр, который изображен на главном фото, выглядит невероятно стильно, оригинально, самобытно. Он точно не оставит равнодушным современных модниц.

Рисунок сложен в исполнении. Вам придется вооружиться трафаретами, чтобы получить такой дизайн. С другой стороны, если есть возможность и желание, всегда можно посетить салон красоты и воспользоваться помощью специалистов. Зато на выходе вы получите такой дизайн, который впечатлит и вас, и ваших знакомых.

Вместо заключения

Французский маникюр был придуман во Франции и считался маникюром исключительно для невест. Сегодня он перешел в категорию повседневных.

Если вам нравится классика, то вы можете остановить свой выбор на изначальном варианте, ничего не меняя. По-разному френч будет выглядеть при разной длине и форме ногтей.