Ходорковский – россиянам: Вы боитесь, что вас могут посадить на 15 суток. Но сейчас убивают ваших соседей и родственников. Выходите на улицы ваших городов, протестуйте против войны в Украине! Спасите свою душу

Об этом он заявил в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону в ответ на вопрос о том, что бы хотел сказать россиянам.

“Я бы сказал: “Дорогие мои друзья, дорогие соотечественники, я никогда не считал нужным бросать людей на амбразуру. Я понимаю, что вы боитесь того, что вас могут посадить на 15 суток. Кого-то даже могут посадить на большее количество времени. Вы боитесь потерять работу. Но сейчас убивают ваших соседей, ваших друзей – возможно, ваших родственников. Их просто тупо убивают в Украине”, – сказал он.

Политик подчеркнул, что риск быть арестованным на 15 суток – “это полная херня”, по сравнению с угрозами, с которыми столкнулись украинцы из-за войны.

“Вот это все, что грозит вам, – это полная херня, по сравнению с этим. Пожалуйста, 6-го числа [марта] выходите на улицы ваших городов, протестуйте против войны в Украине. То, что вы выйдете, ваша жертва поможет оттянуть от Украины часть войск, которые направят, естественно, чтобы справляться с вами. Это спасет вашу душу. Сейчас надо думать о душе. Вот вы спасите свою душу”, – обратился он к россиянам.

“Я не знаю, что вам сказать, кроме “простите”. Ходорковский расплакался, обращаясь к украинцам. Читайте полный текст интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube





Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

3 марта ВСУ сообщили о ликвидации с 24 февраля уже около 9 тыс. российских оккупантов, десятков самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотен боевых бронемашин и другой техники. В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину россияне выходили на акции протеста, но митинги не были массовыми – в 12-милионной Москве в первый день вторжения на улицы вышли несколько сотен человек. Российское издание “Медуза” отмечает, что антивоенные акции проходили по всей стране, но пишет, что массовыми их назвать нельзя. Социолог Григорий Юдин сказал изданию, что волна недовольства в РФ нарастает. Он считает, что могут нарастать и протесты.

По мнению Юдина, “стартовая ситуация была во многом неожиданной” – исследования показывали, что россияне не интересовались “украинской тематикой” и были убеждены, что войны не будет.

“Опасность этой ситуации в том, что когда ты чем-то не интересуешься, то после шокового события ты готов принять любую удобную интерпретацию, которую тебе предложат. Именно это и произошло – многие люди цепляются за ближайшую трактовку, предложенную государственной пропагандой. Это наиболее комфортный выбор: всем хочется избежать проблем, особенно в военное время. Но сейчас уже возникает фактор, который вносит диссонанс во всю эту картину, – очевидно, что блицкрига не получилось. Все труднее делать вид, что все это происходит где-то далеко и быстро закончится – нет, это уже явно большой военный конфликт. Это значит, что уже много убитых и раненых с российской стороны, а будет еще больше. У россиян много родственников в Украине, и, по многочисленным сообщениям, российская авиация начала использовать кассетные бомбы, а это значит, что жертв среди гражданского населения будет очень много. Это будет ломать картинку, и люди будут вынуждены занимать ясную позицию. Просто укрыться в повседневных делах не удастся”, – подчеркнул социолог.



Дмитрий ГОРДОН

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Роскомнадзор считает не соответствующей действительности информацию об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны

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