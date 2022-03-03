 

Песков оценил итоги второго раунда переговоров России и Украины

03.03.2022, 22:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Достигнутое в ходе переговоров российской и украинской делегаций в Белоруссии понимание по гуманитарным проблемам очень важно. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, что вечером 3 марта в Беловежской пуще в Белоруссии завершился второй раунд переговоров представителей России и Украины по урегулированию ситуации вокруг российской спецоперации. Стороны договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей, а также о поставках продуктов и медикаментов в наиболее горячие точки. Кроме того, делегации обусловились провести третий раунд переговоров.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 / Родители кормили свою дочь наггетсами целых 11 лет и на это есть причина — это болезнь

30.06 / Ученые: Около 63% людей с мигренью способны нормально жить

04.08 / Ученые: Недостаток клетчатки в диете повышает риск кишечной инфекции

08.09 / Брежнева пожаловалась фанатам на проблемы со здоровьем

17.09 / Сексуальный образ Кристины Асмус спровоцировал споры среди пользователей

24.09 / Зачем спасать Бекмансурова? – Личное мнение

15.09 / Политика: В российскую политику пришли новые силы

30.06 / Мнение: Самолеты ЧФ отогнали голландский фрегат от Керченского пролива

22.12 / Мнение: Приложение для сигналов в ГИБДД, Тесла против критиков и рост зарплат в айти

19.09 / Мнение: О триумфальной многоходовочке Путина за 1,5 млрд долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика