Песков оценил итоги второго раунда переговоров России и Украины

Достигнутое в ходе переговоров российской и украинской делегаций в Белоруссии понимание по гуманитарным проблемам очень важно. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, что вечером 3 марта в Беловежской пуще в Белоруссии завершился второй раунд переговоров представителей России и Украины по урегулированию ситуации вокруг российской спецоперации. Стороны договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей, а также о поставках продуктов и медикаментов в наиболее горячие точки. Кроме того, делегации обусловились провести третий раунд переговоров.