Мнение: Страшный провал социологии

Возможно, я тот самый вшивый, который о бане – но не могу не отметить эпичный провал происходящей на Украине «операции» российской армии именно с точки зрения социологического обоснования.

Как вообще получилось, что российское руководство решилось проводить «операцию», располагая заведомо недостаточным для этого численным составом войск? Ведь массы экспертов с самых разных сторон предрекали, что «никакой войны не будет», поскольку собранной вдоль границ Украины группировки явно не хватит для действий по всей Украине, в лучшем случае – для операций в районе Донбасса против самой сильной группировки ВСУ!

На что рассчитывает военачальник, решаясь напасть на противника заведомо меньшими силами, нежели теоретически необходимо для успеха? Видимо – он считает, что противник гораздо слабее, чем кажется. То ли он нестоек, то ли труслив, то ли еще что…

Россия вторглась на Украину с трех сторон и пытается оперировать по всей ее территории, располагая всего 100-120 тысяч бойцов «в деле». На что был расчет? Очевидно – как раз «на социологию». Конкретно – на то, что войска ВСУ или не станут оказывать ожесточенного сопротивления «русским братьям», или вообще сразу сдадутся. Оптимизма, видимо, добавляло и то, что в силу просто взаимного расположения удар России по Украине идет с восточной стороны, то есть – через Восточную, наиболее «русскую» и «русскоязычную» ее часть. То есть – уж по крайней мере первые дни “операции” должны бы проходить вообще как по маслу…

Я вообще не удивлюсь, что позднейшие историки, разбираясь в нынешних «совершенно секретных» планах «специальной операции» от ГенШтаба ВС РФ, найдут там «военно-социологическое» обоснование того, что части ВСУ после «первого удара» не только начнут быстро и охотно сдаваться в плен «победоносным российским чудо-богатырям» – нет, найдут и «предсказание», со всеми «научными» выкладками, что сдавшиеся в плен украинцы станут массово подавать заявления на вступление в ряды непобедимой Русской Армии, дабы «вместе бить бендеровскую сволочь»!

А также – что едва русские танки займут Сумы или там Чернигов (не говоря уж о «русском» Харькове) – к поспешно развернутым полевым призывным пунктам выстроятся очереди из скрытых «русских патриотов» и «честных украинцев», которые типа только и ждали, когда же придут «наши», чтобы пойти с ними «на Киев!» Собственно, ничем, кроме как такими ожиданиями, не объяснить безудержный оптимизм российских планировщиков «операции». Или иначе придется предположить, что они действительно всерьез рассчитывали полностью покорить 40-миллионную страну 150-тысячной «группой захвата».

Причем даже понятно, на чем такой оптимизм базировался: конечно, на Крымском опыте 2014 года, когда примерно такой «блицкриг», только вообще бескровный, осуществили примерно 20 тыс. «зеленых вежливых человечков» против размещенных в Крыму примерно 40 тыс. бойцов и матросов украинской армии и флота – и при полной поддержке местного населения.

В Украине, похоже, решили сделать «что-то типа того», просто масштабировав «до целой страны» Крымскую операцию, подкрепив ее заодно, «для верности», ракетными ударами «по штабам». А так и соотношение соблюли такое же – 1 к 2: 100 тысяч «армии вторжения» против общей численности ВСУ примерно 200 тыс. Ну а чё, мол? Подумаешь, «меньше». Если б ВСУ массово сдавались, да еще б заодно охотно меняли свои «тризубы» на российские кокарды – 1 к 2 живо бы поменялось на 2к 1, а то и 20 к 1! Плюс еще и безграничный мобрезерв от РУССКИХ Украины, которых, видимо, недолго думая попросту сразу записали в скрытые союзники России, третьими к «армии и флоту». Словом, война именно Армии СОЦИОЛОГИЧЕСКИ виделась достаточно легкой прогулкой (Крым сыграл-таки злую шутку).

А это все в свою очередь означает, что никакой НАСТОЯЩЕЙ социологии перед составлением залихватского плана «захвата» не проводилось – или же, что вероятнее, ее делали какие-нибудь придворные и одновременно жутко «секретные» социологи из таких «социологических» служб РФ, как, например, ФСО. Просто взяли и экстраполировали Крым на всю Украину, преподнесли Нацвождю красиво-«научно» оформленное его собственное мнение о том, что «вся Украина расколота и стонет под игом «фашистов-бендеровцев», а своего «президента-клоуна» дружно презирает, при этом спит и видит, как бы заменить его на Настоящего Мачо и истинного Чорного Властелина.

Если что, это будет далеко не первая война, проигранная социологически. Кстати – ведь гитлеровские войска, вторгаясь в СССР (тоже не имея превосходства или даже основательно проигрывая буквально во всех военных показателях), ошибочно делали ставку на то, что «советские не будут защищать свой гулаговско-колхозный строй» и легко сдадутся, едва только перед ними появятся «настоящие Воины Подлинно Арийской Расы».

Просчитались.

Я всё жду, когда военные уже заголосят, по старому своему обычаю, “нас подставили!” В принципе – уже можно.