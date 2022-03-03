В Белом доме рассказали, чем бы обернулось введение бесполетной зоны над Украиной

Введение бесполетной зоны над Украиной обернулось прямым столкновением, а это бы означало начало войны с Россией, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Обеспечение бесполетной зоны потребовало бы, в сущности, чтобы США сбивали российские самолеты, что спровоцировало бы начало прямого вооруженного конфликта с Россией. А это именно то, чего мы хотим избежать», – сказала Псаки в ходе брифинга, передает РИА «Новости».

Ранее об этом же говорил в интервью телеканалу NBC глава Пентагона Ллойд Остин.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не намерены пытаться устанавливать бесполетную зону над территорией Украины, поскольку это могло бы привести к конфликту с Россией.