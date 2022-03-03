 

В США ответили на вопрос о возможности исключении РФ из Совбеза ООН

03.03.2022, 21:35, Новости дня
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США не предвидят исключения РФ из Совета безопасности ООН, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«Мы не видим, чтобы это происходило», – сказала Псаки, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие предложения, передает РИА «Новости».

По ее словам, РФ является постоянным членом Совбеза ООН и это право не отъемлемо, поэтому США не концентрируются на обсуждении исключения РФ из Совета.

«Мы сфокусированы на изоляции РФ», – отметила представитель Белого дома.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что призывы лишить Россию места постоянного члена Совбеза ООН не могут быть исполнены.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем призвал лишить Россию права голоса в Совбезе организации и признать ее действия на Украине «геноцидом».



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