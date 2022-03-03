 

Макаревич: Санкции Запада могут сильно повредить экономику РФ, но вряд ли уничтожат Россию. Ей не привыкать

03.03.2022, 21:20, Новости дня
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“Санкции Запада экономику повредить могут сильно, Россию уничтожить – вряд ли. Потому что ей не привыкать. В общем, бывали времена. И как-то в тяжелых ситуациях Россия умеет выстаивать. Но отношение к этой войне, безусловно, изменится у тех, у кого оно, на мой взгляд, деформировано”, – сказал он.  

Макаревич подчеркнул, что у граждан РФ есть возможности следить за ситуацией и видеть обстрелы российской артиллерией украинских городов. 

“Интернет-то есть. Я сейчас не в России, но россияне это тоже видят. Хотя, там говорят, проблемы тоже начались”, – отметил он. 

Гордон спросил, понимают ли россияне, что их страна ведет варварскую войну против Украины. 

“Россия состоит из огромного количества очень разных людей. Кто-то понимает, и их немало. А кто-то не понимает, потому что  у них вместо головы телевизор”, – ответил Макаревич. 

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

3 марта ВСУ сообщили о ликвидации с 24 февраля уже около 9 тыс. российских оккупантов, десятков самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотен боевых бронемашин и другой техники.

В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Роскомнадзор считает не соответствующей действительности информацию об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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