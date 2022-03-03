 

СБУ задержала причастного к удару по телевышке в Киеве

03.03.2022, 21:20, Новости дня
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“СБУ задержала предателя, причастного к ракетным обстрелам телевышки в Киеве. Он предоставлял врагу информацию для ведения войны, в частности настойчиво агитировал разбомбить киевскую телевизионную башню, чтобы прекратить трансляцию украинских телеканалов”, – говорится в сообщении.

В результате обстрела погибло пять мирных жителей.

“Вещание же центральных телеканалов было приостановлено на короткий промежуток времени. Следователи СБУ работают с подозреваемым и устанавливают всех причастных к обстрелам, чтобы каждый виновный был наказан. Предатель понесет строгую ответственность за свои действия и больше не сможет вредить Украине и ее гражданам”, – сообщили в СБУ.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/3001039690211149/

Контекст:

Российские оккупационные войска нанесли удар по телевышке в Киеве вечером 1 марта. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что произошла мощная ракетная атака на территорию, где находится мемориальный комплекс “Бабий Яр”. 

МВД Украины сообщило, что россияне попали по аппаратной телевышки – советник главы МВД Вадим Денисенко уточнил позднее в эфире телеканала “Рада”, что это отдельное здание, в саму башню оккупанты не попали. 

По предварительным данным ГСЧС, погибли как минимум пять человек. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что погибшие во время удара шли по тротуару мимо башни. Он призвал киевлян быть максимально осторожными и провести эту ночь в укрытиях.

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, всего там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

Впоследствии был создан Мемориальный центр “Бабий Яр”. Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно не известно количество погибших в Бабьем Яру.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Роскомнадзор считает не соответствующей действительности информацию об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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