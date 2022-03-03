 

“Я нормальный мужик!”: уставший Зеленский на эмоциях обратился к Путину

03.03.2022, 20:45, Разное
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Пока российские войска продолжают спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, Владимир Зеленский общается с журналистами и неустанно заявляет о готовности сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Во время последней пресс-конференции украинский лидер вновь обратился к российскому коллеге, но уже более эмоционально. “Я не кусаюсь! Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори!”, – сказал Зеленский, отметив, что на встрече с Путиным не хочет держать дистанцию с ним, как Макрон во время январских переговоров в Москве.

Также президент Украины заявил, что никому не угрожает, не захватывает чужие земли. Зеленский признался, что не понимает, какие гарантии он должен дать российскому государству. Он подчеркнул: Киев не является членом НАТО и не владеет ядерным оружием.

СМИ заметили, что лидер Незалежной во время пресс-конференции очень странно говорил и выглядел весьма уставшим. В студии передачи “60 минут” и вовсе предположили, что Владимир Зеленский находился в нетрезвом состоянии.

Напомним, 3 марта в Брестской области встретились российская и украинская делегации для второго раунда переговоров. Эксперты не ждут прорыва от этой беседы.



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