Адриана Лима впервые вышла в свет после объявления о беременности

Неделя высокой моды в Париже продолжается. Вчера вечером во французской столице прошел показ модного бренда Balmain, одной из гостьей которого стала супермодель Адриана Лима. Бразильская манекенщица впервые появилась на публике после объявления о беременности – сейчас она ждет третьего ребенка. В отличие от беременной Рианны, которая недавно появилась на модном шоу в неглиже, Адриана решила одеться чуть целомудреннее. На ней было черное трикотажное платье, которое покрывало значительную часть ее тела, однако полупрозрачные вставки от груди до колен приоткрывали окружающим взгляд на ее уже заметно округлившийся живот. На ногах ее были золотые босоножки с квадратным мысом, а руки украшали золотые кольца.

Вместе с 40-летней моделью был ее 40-летний возлюбленный Андре Леммерс, который проявлял перед всеми нежные чувства к модели. У пресс-вола он то и дело обнимал любимую, клал руки ей на живот, а подбородок – на плечо. Для пары, которая не спешит регистрировать брак, это будет первый общий ребенок.

Напомним, ранее Адриана Лима была замужем за баскетболистом Марко Яричем – их брак продлился 9 лет. В 2014 году они расстались и лишь только два года спустя официально развелись. У них есть общие дети — дочери Валентина Лима Ярич и Сиенна Лима Ярич. Девочки живут с мамой. После у нее был недолгий роман с турецким писателем по имени Метин Хара, они были вместе с лета 2017 года по январь 2019-го.

С голливудским продюсером Андре Леммерсом модель стала встречаться в прошлом году. В начале сентября они вместе посетили Венецианский кинофестиваль, тем самым подтвердив роман. В социальных сетях Адриана, что говорится, “не светит” любимого, но в День святого Валентина сделала исключение и посвятила ему нежный пост:.

Моя вечная родственная душа. С днем святого Валентина. Я люблю тебя больше, чем шоколад, – написала она под их общим снимком в лодке.

Последний раз модель выходила в свет в ноябре прошлого года: вместе с Андре она посетила открытие выставки-ретроспективы Christian Dior в Дохе, а несколькими днями позже (уже сольно) – церемонию награждения премии The Fashion Awards 2021. А о беременности она объявила в середине февраля.

Адриана Лима и Андре Леммерс