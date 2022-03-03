Мнение: Кого спасет военное положение

Последняя неделя (а то и всё длящееся «ковидное время») приучило к тому, что любым дурным слухам следует верить сразу и безоговорочно, только предварительно для верности умножив предполагаемый вред на 5. Вот и сейчас: ползут упорные слухи, что не далее как завтра Путин в очередной раз соберет свой трясущийся Совбез, на котором примут еще два судьбоносных решения: о введении в стране «военного положения» и о частичной или массовой мобилизации (призыве граждан на военную службу).

Может ли такое быть? Естественно, ДА. Гиркин (Стрелков) давно уже у себя в Телеграме криком кричит: ГДЕ МОБИЛИЗАЦИЯ?? АРМИИ НЕ ХВАТАЕТ ПУШЕЧНОГО МЯСА!!

Проблема-то, собственно, может быть лишь одна, такая слегка «ламповая», из старины глубокой: у кого-то может возникнуть опасение, что «народу это не понравится». В принципе, насильственный призыв на войну действительно не всем может понравиться, даже под святым лозунгом «борьбы с бендеровским фашизмом». Однако – надо ведь, помимо собственных эгоистических порывов, еще и войти в положение Путина и Шойгу! Просто подойдите к карте и подумайте, дорогие друзья. Вот это – Украина. Огромная страна! Куча сел, поселков, местечек и городков, не говоря уж о городах!

А ведь в каждый надо поставить гарнизон. Плюс дороги, которых тоже видимо-невидимо. На каждую дорогу по блок-посту! С одной стороны и с другой! И так – каждые 10 километров! И смены. Нужны ведь будут смены!

А есть еще и мосты… Мама дорогая… Понимаете? Без мобилизации не обойтись!

Ну а что касается военного положения – тут еще проще. Это ведь звенья одной цепи: военное положение нужно как раз для того, чтобы обеспечивать мобилизацию! Военное положение на Украине порождает военное положение в России, военное положение в России обеспечивает мобилизацию в России, мобилизация в России помогает поддерживать военное положение на Украине… И т.д. Круг замкнулся! Да, это и есть КРУГ, перпетуум мобиле.

Завтра его закрутят, и он так и будет крутиться вечно… Ну, если только люди не кончатся.