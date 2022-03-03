Спецоперация головного мозга

Депутаты хотят запретить людям критиковать «боевые действия» на территории Украины.

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, бывший первый зампред Следственного комитета, генерал-полковник юстиции Василий Пискарев предложил ввести ответственность за «искажение цели, роли и задач Вооруженных сил РФ, а также других формирований во время специальных военных и иных операций». До 15 лет лишения свободы.

Идею уже одобрил спикер Госдумы Вячеслав Володин, и проект могут внести в Госдуму в ближайшее время.

Параллельно с этим глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил заблокировать Facebook на время «спецоперации». Чтобы не распространялся «поток фейковой информации».

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Вообще-то, цензура — в том числе, политическая — запрещена статьей 29 Конституции РФ.

Этой же статьей гарантируется свобода СМИ и право каждого свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Без права кого-либо оценивать, является ли это «фейком», и на этом основании запрещать.

Недопустимость цензуры закреплена и статьей 3 закона «О средствах массовой информации».

Хочется сказать борцам с «фейками»: если вы их видите — ну так разоблачайте.

Показывайте и рассказывайте всему миру, как и кто искажает правду о происходящем во время «спецоперации».

С фактами в руках и проверяемыми доказательствами.

Так, как многие российские и западные СМИ разоблачали рассказы российской государственной пропаганды про «распятого мальчика», «украинский истребитель» и многие другие.

А вот запрещать — не имеете права. Как бы ни хотелось.

Что касается «искажения цели, роли и задач», то с ними все то же самое.

Ни Конституция, ни закон «О СМИ» не дают права государственным органам запрещать распространение информации лишь на том основании, что кто-то усмотрел в ней «искажение». Однако именно это и предлагается. И по всей видимости, «неискаженной» будет считаться только официальная информация о «спецоперации», которая поставляется пресс-службой Минобороны.

Не важно, что очевидцы происходящего присылают видео и фото об обстрелах и разрушениях жилых домов и о гибели мирных граждан. Не важно, что это подтверждают независимые наблюдатели или зарубежные журналисты.

Если это не соответствует точке зрения Минобороны или им отрицается — значит, это «искажение», сообщать об этом запрещено, а кто нарушил — пожалуйте в зону на 15 лет.

Вообще-то, это называется введением цензуры, которая может устанавливаться только при объявлении чрезвычайного или военного положения.

Но оно не объявлено, более того — происходящее, как известно, не признается войной, а лишь «специальной военной операцией».

И кстати, а как быть с ситуациями, когда «искажением роли, цели и задач» являются как раз официальные сообщения?

Или на нашей памяти не было случаев, когда официальные органы и федеральные СМИ (в том числе телеканалы) распространяли, мягко скажем, недостоверную информацию о происходящем в Украине?

Будут ли они также привлекаться к ответственности в соответствии с предлагаемым законом?

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Последнее.

Указом президента РФ от 28 мая 2015 года № 273 к государственной тайне отнесены сведения, раскрывающие потери личного состава «в мирное время при проведении специальных операций».

Если сейчас, как заявляют российские власти, никакой войны нет — значит, время мирное. А поскольку объявлена именно «спецоперация» — потери засекречены.

Семь лет назад, когда принимался этот указ, очень многие говорили, что его цель — скрыть данные о потерях на востоке Украины.

Сегодня он позволяет скрыть непроницаемой завесой гостайны данные о потерях российской армии во время «спецоперации».

В том числе скрывая их от родных погибших.

Борис Вишневский, обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга

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