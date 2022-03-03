Составлен список организаторов распространения антироссийских фейков в соцсетях

Патриотический проект «Комитет по защите национальных интересов» опубликовал список организаторов распространения антироссийских материалов в социальных сетях, пометив их как «враги».

В список специалистов SMM, которые, как заявляют составители, «принимали участие в организации массового размещения антироссийских материалов в социальных сетях и на рекламных площадках», вошло около десятка фамилий. Судя по анализу анкет, это молодые люди в возрасте от 23 до 41 года.

С начала военной операции РФ на Украине в социальных сетях резко выросло антироссийского контента, специально продвигаемого с помощью рекламных инструментов.

Только за первые шесть дней кампании по дезинформаци в отношении РФ организаторами было потрачено более 77 млн долларов, при этом 40 млн долларов из этой суммы потрачено только на закупку рекламы на платформах Facebook и Instagram.

Ранее «Комитет по защите национальных интересов» создал список «предателей Родины», в него занесены лица, которые, по мнению организации, выступают «против процветания и безопасности» России.