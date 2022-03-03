 

Составлен список организаторов распространения антироссийских фейков в соцсетях

03.03.2022, 20:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Патриотический проект «Комитет по защите национальных интересов» опубликовал список организаторов распространения антироссийских материалов в социальных сетях, пометив их как «враги».

В список специалистов SMM, которые, как заявляют составители, «принимали участие в организации массового размещения антироссийских материалов в социальных сетях и на рекламных площадках», вошло около десятка фамилий. Судя по анализу анкет, это молодые люди в возрасте от 23 до 41 года.

С начала военной операции РФ на Украине в социальных сетях резко выросло антироссийского контента, специально продвигаемого с помощью рекламных инструментов.

Только за первые шесть дней кампании по дезинформаци в отношении РФ организаторами было потрачено более 77 млн долларов, при этом 40 млн долларов из этой суммы потрачено только на закупку рекламы на платформах Facebook и Instagram.

Ранее «Комитет по защите национальных интересов» создал список «предателей Родины», в него занесены лица, которые, по мнению организации, выступают «против процветания и безопасности» России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / Байден хотел, чтобы Блинкен приехал в Украину “как можно скорее”

11.12 / Антон Геращенко и его четырехлетняя дочь заболели COVID-19

01.03 / Путин уйдет из Крыма, если возникнет опасность распада России – Чубаров

31.08 / В РФ обвинение запросило для членов бахчисарайской группы “Хизб ут-Тахрир” от 15 до 21 года тюрьмы

27.09 / “Нашли признаки повреждения почек”. Отдыхающую в оккупированном Крыму 62-летнюю Гузееву госпитализировали – СМИ

01.07 / Сложно поверить, что ГРУ РФ напрямую перечисляла деньги “Талибану”. Но если вспомнить топорное отравление Скрипалей, исключать эту вероятность не стоит – российский финансист Юров

26.05 / Сборные Нидерландов и Германии по велоспорту отказались ехать в Минск на чемпионат Европы

14.06 / В РФ представили основу для световых компьютеров будущего

21.08 / Парламентское собрание союза РФ и Белоруссии оценило выборы в республике

03.10 / Немецкий теннисист после победы обратился к семье на русском

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика