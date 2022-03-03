Путин присвоил звание Героя РФ погибшему на Украине офицеру

В ходе заседания Совбеза президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ о присвоении уроженцу Дагестана Нурмагомеду Гаджимагомедову звания Героя России.

Отмечается, что мужчина погиб в ходе спецоперации на территории Украины, передает РИА «Новости».

«Мною подписан указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджимагомедову звания Героя России. К сожалению, посмертно. В бою он уверенно командовал своими бойцами. Как настоящий командир берег подчиненных. Уже получив тяжелое ранение, сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Он пошел на такой шаг, потому что понимал, с кем имеет дело. С неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают», – сказал Путин.

Гаджимагомедов погиб 26 февраля, окруженный украинскими военнослужащими. Чтобы не попасть в плен, он подорвал себя и врагов гранатой.

Ранее Минобороны назвало потери при проведении спецоперации на Украине – в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих.

Напомним, спецоперация по демилитаризации Украины идет с 24 февраля.