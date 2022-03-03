Российским школьникам рассказали о российской операции на Украине

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03.03.2022, 20:06, Новости дня
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Во время открытого урока «Защитники мира», организованном Минпросвещения России, более 5 млн школьникам по всей РФ рассказали предысторию событий и объяснили, какую опасность представляет НАТО для нашей страны.

Эксперты и участники урока (жители Донецкой и Луганской народных республик) также объяснили, что жители Донецка, Луганска, Крыма выбрали сторону России. Ребята рассказали, что Крым и Севастополь воссоединились с Россией, а в Луганске и Донецке все эти 8 лет шла война.

Открытый урок провела ведущая София Хоменко вместе с Денисом Полунчуковым, журналистом и телеведущим, членом Центрального штаба ОНФ. Гостем эфира стал Петр Ишков, эксперт в области военной истории, автор исторических публикаций, учебных пособий, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы хотим жить в мире, согласии, мы хотим видеться со своими родственниками, мы хотим мира: мирного неба над головой и мирного будущего нашим детям», – сказала Виктория Белая из Луганской области.

«А кто видел, что мы 7 лет страдали?.. Они слышат только то, что хотят слышать!.. Листовки нам разбрасывали в 14-м году, чтобы мы быстренько с этой земли убегали. И забирали свое. Чтобы землю освободили. Народ им не нужен, который живет на этой земле. Им нужна наша земля, наш уголь. А народ им совершенно не нужен», – рассказала Людмила Пономарева из Луганской области.

«Все эти 8 лет люди жили под страхом мин и бомб, они просто прятались в подвалах. В то время, как мир не признавал и не признает ДНР и ЛНР, гибнут люди, а Запад направляет оружие и наемников», – добавил Петр Ишков.

Урок также помог разобраться в том, как отличить правду от лжи в потоке информации. В видеосюжете открытого урока рассказали об общей истории народов РФ и Украины, общих праздниках, традициях, культурном наследии.

Во время проведения трансляции была зафиксирована DDoS-атака с 1,3 млрд запросов, сгенерировав свыше 8 Тб вредоносного трафика. Тем не менее урок прошел без технических сбоев.



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